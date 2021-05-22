Жителей двух областей предупредили о сильной жаре

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НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Синоптики объявили штормовое предупреждение в Шымкенте, Западно-Казахстанской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 22 мая в Западно-Казахстанской области, на юге, ожидается сильная жара, 35 градусов. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

22 мая в Атырауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара, 39 градусов.

Днем 22 мая в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Ночью 22 мая местами ожидаются заморозки, 2 градуса.

Днем 22 мая в горах Туркестанской области ожидается гроза. Местами пыльная буря, ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.

В Шымкенте днем 22 мая ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали , какая погода предстоит в ближайшие три дня.

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