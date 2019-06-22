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Жителей Костанайской области предупредили о сильном ветре и грозе

21.06.2019, 15:30 5185
Костанай. 21 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Костанайской области, передает Kazakhstan Today.
 
По данным синоптиков, завтра, 22 июня, в Костанайской области ожидается местами ветер северо-западный, 18 метров в секунду, ночью местами гроза. 
 
Вероятность шторма составляет 90-95%.

 

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