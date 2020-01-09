Жителей пяти областей предупредили о тумане и гололеде

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Костанайской, Кызылординской, Акмолинской, Актюбинской и Туркестанской областях, передает Kazakhstan Today.
Вероятность шторма в Костанайской области составляет 90-95%, местами ожидается туман. В Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма составляет 95-100%.
В Акмолинской области местами сохраняется туман. Вероятность шторма составляет 85-90%.
В Актюбинской и Туркестанской областях местами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 90-95%.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства