Жителей ряда регионов предупредили об очень сильной жаре

Фото из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Штормовое предупреждение объявили в Атырауской, Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Мангистауской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 6 июля в Атырауской области местами ожидается гроза, ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара, до 39 градусов, высокая пожарная опасность.

6-7 июля в Карагандинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, днем 6, сутки 7 июля местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

6 июля в Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем местами гроза. На юге области сохраняется сильная жара, 38 градусов, чрезвычайная высокая пожароопасность.

Ночью и утром 6 июля в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 июля в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

6 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, северный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 6 июля в Павлодарской области местами ожидается гроза, град, шквал. Ветер северный, местами 15-20 метров в секунду.

6 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем местами ожидаются шквал, град. Днем местами сохраняется сильная жара, до 36 градусов. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер северный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду

Днем 6 июля на юге Мангистауской области ожидается очень сильная жара, до 44 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства