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Жителей трех регионов предупредили о надвигающемся шторме

14.10.2020 12583
Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Акмолинской, Павлодарской и Туркестанской областей, передает Kazakhstan Today. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 15 октября в Акмолинской области ожидается ветер западный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.
 
15 октября в Павлодарской области местами ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90%.
 
Днем 15 октября в Туркестанской области местами ожидается ветер восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
 

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