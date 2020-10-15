Жителей трех регионов предупредили о надвигающемся шторме

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Акмолинской, Павлодарской и Туркестанской областей, передает Kazakhstan Today.
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 15 октября в Акмолинской области ожидается ветер западный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.
15 октября в Павлодарской области местами ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90%.
Днем 15 октября в Туркестанской области местами ожидается ветер восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
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