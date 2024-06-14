13.06.2024, 14:19 49591
Жители Актау страдают из-за нехватки питьевой воды
С 13 июня в ряде микрорайонов города воду будут подавать по графику
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Актау. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде микрорайонов города Актау с 13 июня питьевую воду будут подавать по графику, чтобы поддержать уровень воды в резервуарах на центральном узле водоснабжения № 4, сообщает портал inaktau.kz.
Ограничения вводятся для населения, проживающего в:
16-м микрорайоне, кроме домов №№ 11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 42, 44, 73;
17-м микрорайоне, кроме домов №№ 1, 20, 21 домов;
27-м микрорайон, дома №№ 39, 40, 41, 44, 45, колледж "Болашак";
18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 32А, 32Б, 32В, 33, 34, 34А, 35, 38, 39 микрорайоны.
Время подачи, давление:
-06.00 -09.00, 7.2;
-09.00 - 12.00, 5.5;
-12.00 - 14.00, 7.2;
-14.00 - 18.00, 5.5;
-18.00 - 23.00, 7.2;
-23.00 - 06.00, 5.0.
На днях жители 19-го микрорайона города перекрыли дорогу из-за отсутствия питьевой воды.
С жителями разъяснительную беседу о причинах отсутствия питьевой воды провел аким города Актау Улугбек Тналиев. ГКП "Каспий жылу, су арнасы" временно снизило давление в связи с большим расходом питьевой воды с "ЦУВС-4".
Понижение давления питьевой воды связано с потеплением воды в Каспийском море. В последние дни температура воды в море, по данным метеостанции, превышает отметку в 20 градусов тепла, что уже влияет на процесс опреснения", - информирует портал со ссылкой на источники.
Стоит отметить, что жители Актау летом регулярно сталкиваются с дефицитом питьевой воды. В конце июня 2023 года экс-глава ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев в интервью Lada.kz пообещал , что проблемы с водой в регионе будут решены к концу 2024 года.
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14.06.2024, 16:08 2561
Полиция Алматы перешла на усиленный режим службы
Фото: polisia.kz
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Алматы. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы перешла на усиленный режим несения службы из-за проходящих в городе церемоний вручения аттестатов выпускникам школ, сообщил начальник департамента полиции города Арыстангани Заппаров.
В эти дни в общеобразовательных школах города проводится церемония вручения выпускникам аттестатов о среднем образовании.
Полицией принят ряд мер, направленных на охрану общественного порядка и дорожной безопасности. Для координации действий служб и подразделений, своевременного реагирования на возможные изменения обстановки в нашем подразделении создан оперативный штаб. Уплотнена дислокация патрульных нарядов, усилена профилактическая работа. К тому же эти меры направлены на пресечение правонарушений с участием несовершеннолетних", - цитирует Заппаров начальника управления местной полицейской службы Серика Шумаева.
Вместе с тем полиция Алматы призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД.
14.06.2024, 13:38 7156
Ввести запрет на ношение паранджи в общественных местах предложил мажилисмен
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмен Ермурат Бапи предлагает рассмотреть законопроект, регулирующий вопросы религии, деструктивных и нетрадиционных религиозных течений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на депутата.
Ермурат Бапи пояснил, какие вопросы может отрегулировать такой законопроект.
После того, как его примут, в стране будут решены многие вопросы. В том числе то, о чем говорят: когда в школу ходят в религиозной одежде... Я являюсь одним из инициаторов этого законопроекта, я знаю, какие нормы в него будут заложены, но заранее не могу говорить, так как нормы документа будут обсуждаться на заседании рабочей группы", - цитирует мажилисмена источник.
Высказался Бапи и о необходимости нормы, запрещающей носить паранджу в общественных местах.
Я являюсь членом этой рабочей группы, в крайнем случае, я буду инициировать такую норму", - заверил он.
В октябре прошлого года министр культуры и информации Аида Балаева заявила, что в Казахстане могут запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды в общественных местах.
Ранее казахстанский депутат заявил о внешних силах, распространяющих радикальный ислам в стране.
В минувшем году запретить ношение никаба и паранджи в общественных местах также предложили в Кыргызстане, а в Узбекистане парламентарии узаконили запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо, а также административную ответственность за пропаганду сожительства с двумя и более женами.
14.06.2024, 11:27 11286
В аэропорту Алматы все международные рейсы перевели в новый терминал
Новый терминал обслуживает 33 авиакомпании
Фото: Минтранспорта РК
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Алматы. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту города Алматы все международные рейсы перевели в новый терминал, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Казахстан.
Осуществлен полный переход всех международных рейсов на вылет с нового терминала аэропорта Алматы. С 1 июня 2024 года по настоящее время в общей сложности было выполнено 310 международных рейсов с нового терминала и обслужено 43 814 пассажиров", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что на сегодняшний день новый терминал обслуживает 33 авиакомпании. Из них три казахстанских перевозчика - Air Astana, Scat, FlyArystan и 30 международных авиакомпаний.
В старом терминале будут осуществляться рейсы авиакомпаний Air Astana, Scat, FlyArystan, Qazaq air и Южное небо по всем внутренним направлениям", - добавили в министерстве.
Напомним, строительство нового терминала аэропорта Алматы было начато в мае 2021 года и реализовано полностью за счет частных инвестиций. Площадь терминала составляет 53 тысячи квадратных метров. 1 июня 2024 года новый терминал обслужил первые рейсы.
13.06.2024, 20:03 38506
В Уральске не хватает воды из-за маломощной насосной станции
Увеличить подачу воды нет технической возможности
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Уральск. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске не хватает воды из-за маломощной насосной станции. Горожане жалуются на то, что холодная вода стала плохо подаваться, сообщает "Уральская неделя".
Воды нам хватает, - не хватает мощностей насосной станции", - так ответил директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов.
Он добавил, что из-за возросшего потребления воды нарушается гидравлический режим на сетях водоснабжения, поднимать давление и увеличить подачу воды нет технической возможности.
А насосная станция у нас в 60-е годы еще построена, она не может качать воды больше своих мощностей. Население Уральска выросло, это заметно по увеличившемуся потреблению воды - в 2,4 раза за последние три года", - сказал Аркенов.
Он добавил, что насосная станция подает воду из двух источников - подземных скважин в районе поселка Трекиное и Урала в сутки до 60 тысяч кубов. А город сейчас потребляет воду 70-80 тысяч кубов.
Модернизация насосной станции для увеличения ее мощности запланирована. Правительство утвердило предварительную заявку на финансирование этого проекта на 12,5 млрд тенге.
В 2023 году была подготовлена ПСД этого проекта на 12,5 млрд тенге и экспертиза.
Из республиканского бюджета уже должны были прийти деньги, мы хотели в апреле начать работы. Но случилось наводнение, и финансирование нашего проекта зависло в Министерстве финансов. Теперь мы ждем, когда придут деньги", - сказал глава ТОО "Батыс су арнасы".
Ранее сообщалось, что в ряде микрорайонов Актау с 13 июня питьевую воду будут подавать по графику, чтобы поддержать уровень воды в резервуарах на центральном узле водоснабжения № 4.
13.06.2024, 17:15 43181
Когда рассмотрят петицию за возвращение прежнего часового пояса в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах сената рассказал, когда рассмотрят петицию за возвращение прежнего часового пояса в Казахстане.
Правительство теперь обязано рассмотреть (петицию. - Прим. ред.). Это процедурный вопрос. Это закон. Соответствующая рабочая группа собирается, и мы будем эту петицию рассматривать с привлечением автора петиции, активных экспертов и с той, и с этой стороны, ученых прежде всего. Ну и государственных чиновников. У нас 40 дней на рассмотрение этой петиции, поэтому в ближайшее время вы результат получите", - заявил он.
Напомним, петиция за возвращение прежнего часового пояса в Казахстане собрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч подписей. Министерство торговли и интеграции приняло ее к рассмотрению.
Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов этой весной. Авторы петиции отмечали, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день.
Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
В комментариях к петиции казахстанцы также высказывают недовольство тем, что после перевода времени стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
13.06.2024, 15:11 48056
В Казахстане могут увеличить порог числа голосов для рассмотрения петиций
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева в кулуарах сената заявила, что в стране, возможно, увеличат порог количества голосов для принятия петиций на рассмотрение.
По словам Аиды Балаевой, вопрос об увеличении порога числа голосов для рассмотрения петиций поднимается в обществе последние недели.
Те стороны, которые не согласны друг с другом, поднимают вопросы, что нужно увеличивать порог и количество государственных органов, которые рассматривают петиции. Мы вынуждены эти предложения рассматривать. Мы не должны позволить, чтобы какие-либо вопросы в обществе вызвали рознь, важно слышать мнение граждан", - рассказал Балаева.
Она также прокомментировала информацию о том, что студентов и госслужащих заставляют подписывать петиции.
Я с этим не соглашусь. Поскольку у каждого госоргана есть свои должностные полномочия, цели и задачи, в рамках которых они работают. Не имеет смысла продвигать что-либо искусственно. Многие вопросы, выносящиеся на петиции, актуальны для нашего общества", - добавила министр.
Напомним, за последние дни в Казахстане четыре петиции набрали по 50 тысяч голосов - число, необходимое для их рассмотрения соответствующими госорганами: против утильсбора, против пропаганды ЛГБТ, о запрете чиновникам азартных игр и об отмене единого часового пояса.
13.06.2024, 12:30 53131
Названы регионы Казахстана с самым высоким коэффициентом младенческой смертности
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Названы регионы Республики Казахстана с самым высоким коэффициентом младенческой смертности в стране.
Самые высокие коэффициенты за январь-март 2024 года были отмечены в Костанайской, Павлодарской и Актюбинской областях", - сообщает ranking.kz.
В то же время, по данным аналитиков, самые низкие коэффициенты младенческой смертности за период с января по март наблюдались в Астане, Карагандинской области и Алматы.
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2023 году коэффициент младенческой смертности в РК составлял 7,67 на 1000 родившихся живыми - меньше, хоть и незначительно, чем в 2022, когда было показатель достигал 7,68", - сообщили они.
Между тем, согласно Всемирной книге фактов ЦРУ США, за 2023 год коэффициент младенческой смертности в мире составил 28 умерших на 1000 родившихся детей.
Самые низкие коэффициенты младенческой смертности за 2023 год были отмечены в Словении, Сингапуре, Исландии, Норвегии, Монако и Японии. Стоит отметить, что Беларусь также вошла в число стран с самым низким коэффициентом младенческой смертности: 2,1 на 1000 родившихся. Среди других стран ЕАЭС низкие коэффициенты младенческой смертности наблюдались в России и Казахстане", - добавили аналитики.
Ранее стала известна точная численность населения Казахстана.
13.06.2024, 11:44 54151
Простая бухгалтерия: Halyk экономит время для работы с бизнес-партнерами
Фото: Halyk Bank
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С момента выхода продукта "Счет на оплату" многие бухгалтеры Казахстана уже смогли быстрее и эффективнее распределять свою работу.
Для любого бухгалтера в Казахстане одной из главных рабочих проблем стало выставление печатных счетов на оплату для бизнес-партнеров, которая забирала львиную долю времени и сил, не позволяя обращать внимание на более важные дела в бухучете.
В начале весны крупнейший банк страны по МСБ, Halyk, посредством своего сервиса для бизнеса Onlinebank, взялся за решение этой проблемы и запустил продукт "Счет на оплату" совместно с бухгалтерской платформой "1С: Предприятие". За это время уже более 5000 активных клиентов смогли усовершенствовать свою логистику, улучшить отношения с бизнес-партнерами и значительно упросить свою операционку.
"Счет на оплату" был разработан для того, чтобы предоставить всем бухгалтерам бесплатный, простой и доступный сервис для выставления счетов своим партнерам и контрагентам в электронном виде. Многие клиенты отмечали, что раньше на выставление или оплату счетов могло уходить более двух часов.
У бухгалтеров в Казахстане очень много времени и сил занимало выставление счетов контрагентам и партнером, забирая время с подготовки отчетности и аналитике. Cервис "Счет на оплату" в Onlinebank от Halyk намного сократил работу нашим бухгалтерам. Например, недавно мне удалось отправить клиентам 700 счетов на оплату в течение всего 10 минут, что значительно быстрее, чем раньше. Прежде, на это бы ушло минимум 2 дня", - поделилась Асель, главный бухгалтер ТОО "EurasianTech", которое специализируется на оптимизации поставок и закупок.
Также клиенты отмечают удобство сервиса и цифровизацию всей работы. Благодаря улучшенной интеграции с 1С: Предприятие, все выставленные счета на оплату можно спокойно найти в личном кабинете, вместо бесконечного поиска лишних бумажек. Так, на каждом счете отображен универсальный QR-код, который хранит в себе всю нужную информацию о сделке с контрагентами.
Сам сервис можно спокойно подключить в несколько кликов всего за 10 минут, используя ключ от Onlinebank в системе 1С: Предприятие. Быстрое и, что самое главное, бесплатное подключение продукта поможет бухгалтерам сэкономить еще больше времени на выставление счетов.
Для меня, как для владельца бизнеса, очень важна скорость работы всех бизнес-процессов, а также эффективное распределение времени моих сотрудников. С появлением нового сервиса "Счет на оплату" в Onlinebank, я уже сам, не обращаясь к своему бухгалтеру, выставляю счета на оплату через телефон и тут же получаю деньги на развитие бизнеса. Благодаря мобильному приложению Onlinebank, нам доступны все документы в электронном виде для отчетности, и мы перестали хранить счета на бумаге", - отмечает Павел, владелец ТОО "Блины да Пироги" в сфере кулинарии, которая напрямую зависит от работы с поставщиками и контрагентами.
Halyk не собирается останавливаться на этом. Основываясь на отзывах клиентов, Halyk планирует ввести новые функции в продукт и развивать данное направление с еще бОльшей выгодой для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Так, в планах банка двигаться в сторону сферы дистрибьюции и более обширной цифровизации работы бухгалтеров. Это, в свою очередь, позволит экономить ресурсы и, самое главное, время для всех бизнес-клиентов и больше уделять внимания более важным аспектом бухучета.
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