Жители Алматы возмущены "смердящей" рекламой БДСМ-изделий городской аптеки

Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - Жители Алматы с нескрываемым отвращением обсуждают в соцсетях рекламу и ассортимент аптеки, которая находится в самом центре города, по иронии судьбы - у вчерашней Выставки достижений народного хозяйства Казахстана, с невеселым юмором отмечая, что с такой рекламой у Алматы появился, наконец, шанс стать региональным хабом БДСМ, передает Kazakhstan Today.

Одна из крупнейших аптек города уже делает первые шаги в этом направлении. Денежки хозяев этого "супермаркета" пахнут теперь не столько лекарствами, пловом, кофейком, дурниной орущей живой и мёртвой музыкой, через которую нужно докрикиваться до провизора, сколько БДСМ-изделиями из резины, металла, кожи и пластика. Особая прелесть - работа гениев аптечной рекламы. Перлы их будто сошли со страниц произведений Зощенко, Ильфа и Петрова. "Когда наливаешь в резиновую женщину горячую воду и используешь вместо грелки... ", "Мыло - хороший способ заставить человека думать о вас, когда он голый", "А полиглотка приличное слово?" - эти и другие продающие фразы теперь украшают электронное табло входной группы аптеки на Ауэзова - Габдуллина в Алматы", - написал алмаатинец Роман Райфельд Фейсбуке .

Под постом всего за пару часов появились десятки комментариев. Кого-то такая реклама и соседство товаров смешат, кого-то возмущают. Алматинцы отмечают, что "эта аптека давно стала смердеть", называют заведение исчадием пошлости, жалким зрелищем и безвкусицей, а также задаются вопросом, насколько законна такая реклама.

Вопрос юридического характера по 2-м пунктам: (1) является ли данная реклама надлежащей (этичной, достоверной и так далее) и (2) относится это к "наружной рекламе" или это электронное табло рассматривают как часть вывески/витрины. Вопрос к юристам и к тем, кто согласовывает "наружку", - написала Дана Дауленбаева.

Напомним, в марте прошлого года из-за вмешательства гражданского общества была отменена еще одна "смердящая" инициатива - БДСМ-бал (!), организаторы которой были вынуждены отказаться от его проведения около мемориала Славы в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев, в непосредственной близости от Вечного огня, в Доме армии.

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