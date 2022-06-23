Жители Бишкека выложили инсталляцию из 3,5 тысячи свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пройдут дожди с грозами, на юго-востоке страны - сильный дождь. По республике ожидаются усиление ветра, град, шквал, на юго-западе, днем на юго-востоке - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, днем на западе и востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на востоке области порывы 25 метров в секунду.

На севере, западе, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, пыльная буря.





Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза, сутки на юге области усиление ветра до 18 метров в секунду.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, днем усиление ветра порывы до 15-20 метров в секунду.





Днем на севере, юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, севере, в центре Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра порывы до 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в центре, на востоке Алматинской, на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, на юге Костанайской, на юге, юго-востоке Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара. Днем на востоке Атырауской области, на юге Актюбинской, Карагандинской областей ожидается очень сильная жара", - говорится в сообщении.

На большей части Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, востоке Карагандинской, на юго-востоке Туркестанской, Жамбылской областей, на юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.