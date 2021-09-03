Жители еще одного села в Алматинской области вакцинировались на 100%

ТАЛДЫКОРГАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Жители села Коныр Ескельдинского района полностью вакцинировались от коронавируса, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодня в ауле проживает 1050 человек. 570 из них подлежат вакцинации. Из них 380 уже получили оба компонента антиковидного укола, остальные по графику вакцинируются в ближайшее время. Вакцинации не подлежат 400 детей до 18 лет и 80 человек, которые получили медотводы в связи с беременностью и различными хроническими заболеваниями".

Всего по Ескельдинскому району вакцинации подлежат 23 600 человек, из них 13 600 уже получили препарат от коронавирусной инфекции. На сегодня охват по региону составляет 57% от общего количества населения, допустимого к вакцинации.

Для вакцинирования населения подготовлены 4 прививочных кабинета в селах Карабулак, Алдабергенов, Акын Сара и Бактыбай. Дополнительно работает один передвижной медицинский комплекс. При необходимости, в районе имеется возможность развернуть 6 дополнительных прививочных кабинетов в других аулах региона.

Ранее стопроцентную вакцинацию прошли жители селе Жалгызагаш Ескельдинского района.

За последние сутки в Алматинской области зарегистрировано 282 случаев КВИ, темп прироста - 0,6%, из них 227 симптомных и 55 бессимптомных случаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства