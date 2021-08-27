Жители сгоревшего дома в Алматы получат новые квартиры

АЛМАТЫ. 26 АВГУСТА - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с жителями сгоревшего дома по улице Актолкын в Жетысуском районе. Для них город приобрел новое жилье, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Бакытжан Сагинтаев вместе с погорельцами осмотрел новый дом, где в настоящее время ведутся отделочные работы.

Сегодня поставили точку в вопросе пострадавших из-за пожара 14 семей. Дом по улице Актолкын в Жетысуском районе восстановлению не подлежит. Вместе с жителями осмотрели новые квартиры, которые приобретаем за счет средств местного бюджета в строящемся доме. Осталось немного до переезда. Пожелаем будущим новоселам счастья!", - написал Сагинтаев в Инстаграм.

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