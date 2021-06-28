Жители ЗКО сдавали в ломбард выданные для школьников планшеты

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УРАЛЬСК. 24 ИЮНЯ - Родители школьников в ЗКО сдавали в ломбард планшеты, выданные для дистанционного обучения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Заместитель директора центра развития образования управления образования ЗКО Ардак Еркамешева рассказала, что в начале 2020-2021 учебного года из республиканского бюджета было выделено более 2 млрд тенге на приобретение 14 970 ноутбуков и планшетов для обучения школьников ЗКО.

В связи с ограничениями главного санитарного врача ЗКО в конце учебного года из 380 школ области в дистанционном формате обучались дети в 100 школах. Тем не менее для пользования школьникам выдали 7233 ноутбука и планшета ученикам. К 25 маю этого года они были полностью возращены, но 83 из них были в нерабочем состоянии", - пояснила изданию " Мой город " Ардак Еркамешева.

Также она добавила, что между школой и родителями учеников при выдаче техники составлялся договор, согласно которому за выданные ноутбуки и планшеты ответственность несли родители. И если планшет или ноутбук сгорал, то родители взамен возвращали новую технику с такой же технической спецификацией.

Больше всего поломок было в планшетах, это детская невнимательность: кто-то уронил его, кто-то пролил воду на технику. Были случаи, когда планшет сгорел при пожаре. Также было несколько случаев, когда в неблагополучных семьях сами родители закладывали планшеты в ломбард, по этим фактам были заведены уголовные дела, после чего в судебном порядке возместили ущерб", - рассказала Ардак Еркамешева.

По ее словам, есть родители школьников, которые согласно составленному акту забирали сломанные планшеты (планшеты, которые были возвращены в нерабочем состоянии), ремонтировали и возвращали в школы.

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