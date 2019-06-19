Атырау. 18 июня. Kazakhstan Today - Жительница Атырау за 20 лет накопила в квартире 30 тонн мусора и развела крыс. После жалобы соседей мусор вывезли коммунальные службы города, передает Kazakhstan Today.

Соседи гражданки Н. пожаловались в чат-канал Tеlegram "Акимат Атырауской области" на большое число крыс в квартире", - сообщила пресс-служба акимата Атырау.

По словам жителей дома №8 по улице Дружбы, мусор в квартире №4 копился на протяжении 20 лет. Там проживает 60-летняя нигде не работающая женщина. Около двух лет назад соседи начали замечать в своих квартирах больших крыс. Источником размножения вредителей явилась именно квартира гражданки Н.

В квартире имеется две комнаты, обе они завалены мусором, который она носит домой прямо с близлежащей помойки. За два десятка лет отходы уже начали гнить. В квартире развелись крысы, которые сутками бегают по нашим квартирам и пугают детей", - рассказала жительница дома Александра Пак.

Жители обратились в чат-канал Tеlegram акимата, и в тот же день по поручению акима была создана рабочая комиссия под руководством заместителя акима города Жумабека Каражанова. Члены рабочей группы выехали на место.

"Оказалось, что гражданка Н., 1959 года рождения, не имеет удостоверения личности, лишь паспорт советского образца, и по сегодняшний день не получает пенсию по возрасту. По указанию руководителя рабочей группы сотрудниками местной полиции женщина была размещена в Центр социальной адаптации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Там специалисты окажут ей медицинскую и психологическую помощь, восстановят все необходимые документы и займутся оформлением пенсии, затем она сможет вернуться домой", - рассказала руководитель городского отдела координации занятости социальных программ Нурлы Хабиева.

По информации пресс-службы, санитарной очисткой квартиры женщины в течение двух дней занимались 10 сотрудников ТОО "Спецавтобаза", в итоге рабочие вывезли свыше 30 тонн мусора. Для этих целей было использовано три единицы спецтехники марки "КамАЗ". Дератизацией жилого помещения займутся специалисты городского отдела ЖКХ, которые потравят в квартире всех вредителей.

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