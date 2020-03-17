Жительница Индии заразилась коронавирусом после посещения Казахстана и России

Дели. 16 марта. Kazakhstan Today -59-летняя жительница индийского города Аурангабада заболела коронавирусом, после посещения Казахстана и России, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает КТК со ссылкой на indiatoday.in, у женщины выявили положительный результат на коронавирусную инфекцию. Она путешествовала по России и Казахстану. Сейчас пациентка помещена на карантин в больнице Дхут в Аурангабаде.

По данным СМИ, число заболевших коронавирусом в Индии достигло 107.





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