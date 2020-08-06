Жительница СКО из личной неприязни объявила мужчину маньяком и разослала его фото в группах WhatsApp

Петропавловск. 5 августа. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области предотвратили распространение фейковой рассылки о маньяке, передает Kazakhstan Today.

В минувшие выходные райцентр Мамлютка в Северо-Казахстанской области встревожило фейковое сообщение о маньяке. В группах мессенджера WhatsApp распространилось фото мужчины, на которое был наложен следующий текст: "Будьте осторожны! В городе Мамлютка, в рабочем поселке, появился маньяк, вечерами высматривает жертв. 30 июля бежал за молодой девушкой, к счастью, удалось убежать. Ранее привлекался к уголовной ответственности", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Фейковая новость была выявлена сотрудниками районного отдела полиции в ходе мониторинга интернет-пространства. Стражи порядка установили автора рассылки.

Ею оказалась 27-летняя жительница райцентра. Она призналась, что распространила заведомо ложную информацию с изображением знакомого ей мужчины по причине личной неприязни", - рассказали в полиции.

Накануне состоялось заседание административного суда по статье Кодекса РК об административных правонарушениях "Клевета". В результате процедуры медиации потерпевший отказался от претензий и согласился примириться со своей землячкой.

Нарушительнице грозила ответственность в виде штрафа до 180 месячных расчётных показателей либо административный арест на срок 20 суток. Именно такое наказание предусмотрено законодательством для физических лиц за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. К счастью, панических настроений удалось избежать. В течение 2-3 часов с момента обнаружения фейковой рассылки было подготовлено опровержение и усилиями примерно 20 сотрудников районного отдела распространено практически во всех мамлютских группах мессенджера WhatsApp с просьбой не распространять заведомо ложную информацию", - пояснил начальник районного отдела полиции Мамлютского района подполковник полиции Серик Альжанов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства