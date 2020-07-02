Жительница Туркестанской области задержана за распространение фейка о распылении лекарств

Туркестан. 1 июля. Kazakhstan Today - 47-летняя жительница Отырарского района Туркестанской области задержана за распространение заведомо ложной информации, передает Kazakhstan Today.

Как выяснили полицейские, женщина распространяла в группах мессенджера WhatsApp информацию о том, что в Сарыагашском районе будут с воздуха распылять сильнодействующее и опасное для здоровья детей вещество.

Сообщение не соответствует действительности. В настоящее время установлена жительница Отырарского района, 1973 года рождения, которая распространяла эту информацию. Она привлечена к административной ответственности", - сообщили в РСК области.

Полиция просит доверять только официальным источникам информации и напоминает, что за распространение заведомо ложной информации грозит уголовная ответственность.

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