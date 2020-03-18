Минздрав РК опроверг информации о распылении лекарств с вертолётов

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения РК опровергло рассылаемое через мессенджеры сообщение о распылении с вертолетов лекарств и дезинфекции, передает Kazakhstan Today.
Распространяемая в группах WhatsApp информация о том, что сегодня с 23.00 и до 05.00 утра вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции и гражданам запрещается открывать окна и балконы, а также быть на улице после 23.00, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе министерства.
В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации законодательством РК предусмотрена уголовная ответственность.
Просим вас, уважаемые граждане, не поддаваться недостоверным информационным вбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам. Всю достоверную информацию вы можете получить на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, Комитета контроля качества товаров и услуг МЗ и на страницах Facebook МЗ и Комитета", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, жительниц Балхаша и Акколя уличили в распространении фейковой информации о коронавирусе.
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