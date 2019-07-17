Жителям Алматы рекомендовали не парковаться в местах проведения испытаний теплосетей

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Алматы. 16 июля. Kazakhstan Today - "Алматинские тепловые сети" сообщает о проведении очередных испытаний теплосетей, передает Kazakhstan Today.

Сообщается, что испытания тепловых сетей будут проводиться в утренние часы с 16 июля по 2 августа 2019 года. Из-за этого "Алматинские тепловые сети" жителям Алматы рекомендуют не парковать автомобили на указанных участках:

- с 4 часов 17 июля до 8 часов 19 июля вдоль улиц Аскарова - санаторий "Алматы" - Саина - Аль-Фараби - Рыскулбекова - Каблукова - Басенова - Утепова - Розыбакиева - Жарокова - Ходжанова - КазНУ - Тимирязева - Ганди - Фурманова - Жолдасбекова - Достык - Байжанова до санатория "Казахстан";

- с 4 часов до 8 часов 17 июля вдоль улицы Улугбека - реки Большая Алматинка - улиц Рыскулбекова - Яссауи;

- с 4 часов до 8 часов 18 июля вдоль улиц Гайдара - Рыскулова - Сейфуллина - Толе би;

- с 4 часов до 8 часов 19 июля вдоль улиц Карасай батыра - Розыбакиева - Рыскулова - Емцова;

- с 4 часов до 8 часов 22 июля вдоль улиц Монке би - Момышулы - Райымбека и Онгасыровой;

- с 3 часов до 8 часов 22 июля вдоль улиц Сейфуллина - Рыскулова - Жетысуская - Райымбека - Куратова - Гоголя;

- с 4 часов 22 июля до 8 часов 23 июля вдоль улиц 3-я Карьерная - Толе би - Муканова - Куламбетова;

- с 5 часов до 8 часов 23 июля вдоль улиц Рыскулова - Сейфуллина - Тихова - Жансугурова, а также на территориях микрорайонов Айнабулак-1, 2, 3, 4, Кулагер и Кокмайса;

- с 4 часов до 8 часов 23 июля вдоль улиц Карасай батыра - Шагабутдинова - Тимирязева - Розыбакиева;

- с 4 часов 23 июля до 8 часов 24 июля вдоль улицы Толе би - реки Большая Алматинка - улиц Токтабаева - Ашимова;

- с 5 часов до 8 часов 24 июля вдоль улиц Рыскулова - Сейфуллина - Тихова - Жансугурова - Аккайнар и Актекше, а также на территориях микрорайонов Айнабулак-1, 2, 3, 4, Кулагер и Кокмайса;

- с 3 часов 23 июля до 8 часов 25 июля вдоль улиц Абылай хана - Богенбай батыра - Ауэзова - Макатаева - Сейфуллина - Тобаякова;

- с 4 до 8 часов 25 июля вдоль улиц Карасай батыра - Байзакова - Тимирязева - Розыбакиева;

- с 3 часов 24 июля до 8 часов 26 июля вдоль улиц Сейфуллина - Тобаякова - Назарбаева - Маметовой - Уалиханова - Айтеке Би;

- с 4 часов 25 июля до 8 часов 26 июля вдоль улиц Райымбека - Толе би - реки Большая Алматинка - улицы Яссауи;

- с 4 до 8 часов 29 июля вдоль улиц Кабанбай батыра - Тлендиева - Жандосова - Айманова;

- с 3 часов 26 июля до 8 часов 30 июля вдоль улиц Айтеке Би - Панфилова - Шевченко - Байсеитовой - Сатпаева - реки Есентай - улиц Шевченко - Досмухамедова;

- с 3 часов 29 июля до 8 часов 31 июля вдоль улиц Панфилова - Абая - Желтоксан - Тимирязева - реки Есентай - улицы Гоголя;

- с 3 часов 31 июля до 8 часов 2 августа вдоль улиц Гоголя - Курганская - Сатпаева - Чайковского;

- с 5 до 8 часов 1 августа вдоль улиц Жуалы - Сабденова - Жакыбаева и Тарапа.

Несмотря на принятые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, пара, частичное разрушение дорожного покрытия.

В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем по телефонам: 378-06-65 или 109. Всем потребителям, проживающим на указанных территориях, горячее водоснабжение будет полностью сохранено", - говорится в сообщении.

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