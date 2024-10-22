21.10.2024, 14:42 25881
Жителям Сарани пересчитают октябрьские тарифы на отопление
До ввода в эксплуатацию центрального теплоисточника город будет обеспечен резервной системой теплоснабжения
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Караганда. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителям города Сарани Карагандинской области проведут перерасчет тарифов за отопление за октябрь из-за задержки подачи тепла, сообщили в областном акимате.
В Сарани завершено переподключение домов к резервной системе теплоснабжения. Котельные обеспечены необходимым запасом топлива и рабочими. Сейчас главная цель - обеспечить качественное отопление жилых домов, сообщили в акимате Карагандинской области.
Как только ситуация стабилизируется, мы обязательно проведем анализ и оценим действия каждого, кто несет ответственность", - обещал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании.
Глава Сарани Еркин Баулыков доложил о ситуации с теплоснабжением города.
Все дома переподключены к резервной системе теплоснабжения. Все локальные теплоисточники запущены. Один квартал переподключен к действующей котельной. На всех теплоисточниках есть необходимый запас топлива. Дополнительно обеспечен подвоз угля. Рабочие в котельных тоже есть. До ввода в эксплуатацию центрального теплоисточника город будет обеспечен резервной системой теплоснабжения", - отметил он.
Напомним, отопительный сезон для многих жителей Сарани начался с опозданием в связи с выявлением ряда проблем в новой котельной. Премьер-министр поручил провести проверку и привлечь к ответственности всех, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону.
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21.10.2024, 20:14 16466
В Уральске в новостройке для пострадавших от паводка нет газа, горячей воды и отопления
Люди спасаются маленькими электрическими обогревателями
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Уральск. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жильцы дома, расположенного по адресу Оракбаева, 1в, рассказали, что заселились в новостройку 17 сентября 2024 года. Им обещали через две недели подключить газ и отопление, однако до сих пор не подключили, сообщает портал "Мой город".
В квартирах холодно. Дети ходят и спят в шапках и куртках. Люди спасаются маленькими электрическими обогревателями, которые ни на минуту не отключают.
Мы заселились, и нам пообещали через две подключить газ, отопление, горячую воду. До сих пор ничего не подключили. Обращались в акимат, нас направляют ЖКХ. В ЖКХ сказали, что наш дом уже не на их балансе, и отправили к застройщику. Застройщик кормит нас каждый день обещаниями, что "завтра" подключат. И так каждый день. Нам говорили, что с нашим домом сделают исключение и газ подключат раньше, а не когда заселятся 70% владельцев квартир. У нас у всех по трое-четверо детей. Моей дочке всего месяц. Она лежит укутанная в одеяла. В каждой комнате у нас электрообогреватели. Пусть тогда нам компенсируют то, сколько мы тратим на обогрев. У каждого уже накопилось по 30-40 тысяч тенге. А в этом доме выдали 59 семьям квартиры, и все они пострадавшие от паводка", - рассказала жительница дома Асель Исеева.
По словам людей, во многих квартирах образовалась сырость. Дети болеют. Сейчас в новостройке идут полным ходом работы: доделывают козырьки над подъездам, ведут благоустройство.
Заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев прокомментировал ситуацию на брифинге. Он пояснил, что дом является коммерческим и часть квартир выкупили для пострадавших от паводка. Застройщиком является ТОО "СВС Батыс".
Половина дома уже заселились, другая половина еще пустует, квартиры застройщик не продал. В этих квартирах отсутствуют котлы и QazaqGaz Aimaq отказывается подключать дом к газоснабжению, это небезопасно для жизни людей. 21 октября мы переговорили с руководством и этот вопрос решим в ближайшее время", - пояснил Жандос Дуйсенгалиев.
Руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО Мирас Мулкай дополнил, что квартиры, которые еще не продали, - там поставят заглушки, и только тогда подключат газоснабжение. Ждать, пока квартиры продадутся, не будут.
21.10.2024, 17:25 21381
В центре Алматы снесли незаконную пристройку к кафе
Демонтаж произведен собственником
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В центре города Алматы снесли незаконную пристройку к донерной, расположенной на проспекте Абая, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Демонтаж произведен собственником накануне в добровольном порядке", - проинформировали в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Уточняется, что пристройка была была возведена незаконно.
В результате в отношении собственника управлением приняты административные меры и направлены материалы в суд. 16 апреля 2024 года постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям собственник признан виновным по статье 319 КоАП РК (Незаконное строительство) с принудительным сносом незаконно возведенного строения", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Алматы снесли незаконно возведенное кафе и торговые площадки.
21.10.2024, 10:49 32426
В Актюбинской области в детсадах незаконно растратили более 240 млн тенге бюджетных средств
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Актобе. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Хромтауского и Мугалжарского районов Актюбинской области выявила в дошкольных учреждениях факты растраты бюджетных средств в сумме свыше 240 млн тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.
Бюджетные средства присваивались через премирование работников путем необоснованных завышений бюджетных заявок. Бесконтрольно вносились изменения, в том числе завышение сумм в приказы на премирование заведующих. Схемы присвоения осуществлялись путем перечисления зарплаты сверх установленной нормы, дублирования переводов, фиктивных командировочных", - проинформировали в прокуратуре.
Кроме того, один из бухгалтеров некоторым работникам незаконно начисляла завышенные зарплаты, двойные отпускные и командировочные на общую сумму свыше 24 млн тенге. Эти же суммы без каких-либо обоснований переводились на личные счета бухгалтера либо заведующей детского сада.
Мерами районных прокуратур в отношении экс-руководителя районного отдела образования, трех заведующих и четырех бухгалтеров детсадов начаты досудебные расследования. Также расследование проводит Антикоррупционная служба.
21.10.2024, 09:16 35246
Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник
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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 21 октября 2024 года с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди.
На юге, юго-востоке с грозами, ночью на западе, северо-западе страны ожидаются сильные дожди, в ночные часы в северных областях прогнозируются осадки (дождь, снег)", - сообщают синоптики Казгидромета.
По РК ночью и утром ожидается туман, на юге, востоке, в центре - усиление ветра.
Ночью на западе, в центре области Жетысу сохранятся заморозки 3 градуса.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем составит плюс 20-22 °C.
В Астане: осадки, температура воздуха днем составит плюс 8-10 °C.
В Шымкенте: осадки, температура воздуха днем - плюс 21-23 °C.
20.10.2024, 10:37 62961
Верните время назад: противники перевода часов собрали более 32 тысяч живых подписей
Фото: Depositphotos
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Караганда. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, сообщает "31 канал".
Напомним, первую петицию о возврате прежнего часового пояса отклонили после рассмотрения комиссии. Общественники подали вторую, но ее не приняли.
Общественники бросили клич в социальных сетях, организовали точки сбора подписей, и на сегодня собрали уже более 32 тысяч голосов. Оригиналы подписных листов активисты собираются направить депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
У нас забрали час, украли лето в этом году, никто не смог нормально летом ни погулять в парке, ни отдохнуть после работы. У людей время просто пролетело. Мы его проспали за плотными, закрытыми шторами. Мы говорим о том, что не согласны с этим временем. Мы просим вернуть нам этот час, который был у нас украден!" - говорит общественница Ольга Юрковская.
По словам депутата Армана Калыкова, мажилисмены намерен пригласить трех министров: здравоохранения, энергетики и торговли - и снова обсудить наболевший вопрос. И, если министры не смогут привести убедительные доводы, решение о переводе часов могут пересмотреть юристы. По словам активистов, сбор живых подписей вполне правомерен.
В АППК нет никаких норм о том, что есть какой-либо запрет на то, чтобы повторно подавалась петиция о том же предмете. Ее можно и в электронном виде, и в бумажном виде подать, и там два вида решения, которые принимаются в Казахстане", - пояснила адвокат Ширин Амиргалиева.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. Как показал опрос, проведенный агентством Kazakhstan Today, против перевода стрелок часов проголосовал 61% респондентов.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. Кроме того, с переводом времени сократился световой день. В комментариях к петиции казахстанцы высказывали недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
По словам членов рабочей группы, заседание по обсуждению петиции проходило с нарушениями. Авторы петиции поставили под сомнение компетентность экспертов и ученых, которые выступали за единый часовой пояс. Однако суд признал итоги рассмотрения петиции законными и отказал активистам в удовлетворении иска. В соцсетях многие граждане до сих пор массово высказывают недовольство принятым решением.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По словам авторов обращения, изменение часового пояса негативно отразилось на самочувствии миллионов граждан и нарушило их устоявшиеся биоритмы, а также конституционные права.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
18.10.2024, 13:00 110846
В Акмолинской области крестьянское хозяйство оштрафовали на 1,5 млн тенге за нарушения земельного законодательства
Выявлены факты самовольного занятия земель государственной собственности
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Ерейментауском районе Акмолинской области крестьянское хозяйство оштрафовали на 1,5 млн тенге за нарушения земельного законодательства, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Проведена проверка в отношении КХ, работающего на территории Ерейментауского района. По итогам проведенной проверки выявлены факты самовольного занятия земель государственной собственности, порчи земли (...) На КХ был наложен штраф в размере 1,5 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
По данным ведомства, акиматом Ерейментауского района была выделена земля общей площадью порядка 10 га для частного лесоразведения сроком на 5 лет.
Субъект проверки за пределами своей территории на землях государственной собственности установил 6 объектов на общей площади 0,31 га без правоустанавливающих документов. В отношении крестьянского хозяйства было возбуждено административное производство, выдано предписание об устранении нарушений путем освобождения земельного участка, сроком исполнения 1 месяц", - заявили в министерстве.
Также сообщается, что на земельном участке хозяйством был вырыт котлован, проведены вскрышные работы, снят верхний плодородный слой земли.
По результатам обмеров установлена протяженность площади котлована - 0,0843 га и глубина - 4 м. Возбуждено административное производство в отношении КХ и выдано предписание об устранении выявленных нарушений сроком на 3 месяца", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Баянаульском нацпарке выявили факты незаконного захвата земель.
17.10.2024, 13:09 138621
Букет цветов в подарок: еще об одной мошеннической схеме рассказали казахстанцам
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцев предупредили об очередной мошеннической уловке с использованием букета цветов.
О случае обмана рассказал в TikTok блогер Тимур Асылханов.
Если вы получили шикарный букет цветов, а отправитель вам неизвестен, то не спешите радоваться. На вас могут оформить кредит. Расскажу последний случай. Кандидат медицинских наук, женщина-врач-акушер-гинеколог отмечала свой день рождения. И ей прислали шикарный букет цветов, и, при этом, без обратного адреса. Без открыточки, непонятно от кого. Ну она и подумала, ну наверное либо коллеги, либо же пациенты решили поздравить. Вечером раздается звонок из цветочного магазина или агентства, не знаю, как его правильно назвать. И говорят, извините, пожалуйста, наш курьер вчера вам отправил цветы, вы не могли бы подтвердить, что вы их получили, сейчас мы вам код отправим, нам буквально 4 цифры сообщить. Ну, женщина сообщила 4 цифры. Это она еще кандидат медицинских наук. И что вы думаете, через 2 часа на нее начали оформлять кредит в "ЖУСАН банке", - рассказал блогер.
@timurasylhanov Новый вид мошеnnичества. Людям отправляют цветы и просят сообщить полученный по телефону смс код. Как только сообщаете код, на вас тут же оформляют кредит. #тимурасылханов #астана #казахстан ♬ оригинальный звук - Тимур Асылханов
По его словам, в банке женщине сказали, что у них не первый раз с помощью цветов оформляют кредиты на людей.
Я так понимаю, мошеннический прием нацелен на прекрасную половину человечества. Девушки, женщины, если вдруг внезапно какой-то неизвестный поклонник отправил эти цветы прекрасные вам, принимайте, но не подтверждайте", - предупредил Асылханов.
Напомним, вчера в мажилисе обсуждалась тема борьбы с мошенничеством. В частности, депутаты подняли тему запрета выдачи онлайн-кредитов. По словам мажилисмена Никиты Шаталова, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников.
Ранее председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов предложил создать в Казахстане сall-центр для борьбы с мошенниками.
16.10.2024, 19:59 146956
В ЗКО наблюдается дефицит бензина
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Уральск. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На протяжении нескольких недель автовладельцев области волнует ситуация с сжиженным газом. На газозаправочных станциях часто образовываются очереди, топливо отпускают по талонам. 16 октября уральцы не смогли заправить еще и АИ-92. На некоторых заправках его просто нет, а у других только один вид, сообщает портал "Мой город".
По информации заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО Беймбета Мусина, в области функционирует 131 АЗС, в девяти из которых нет АИ-92. Дефицит связан с плановым ремонтом на Атырауском НПЗ, завод закрыт с 1 по 25 октября.
Не исключаем рост дефицита, впереди еще 10 дней. Заправочные станции ищут другие источники, откуда можно привезти топливо. На сегодняшний день объем АИ-92 в области составляет 3600 тонн, АИ-95 - около 500 тонн, дизельного топлива - 10 672 тонны, с 1 октября по сегодняшний день поставили около 2000 тонн газа. Посчитать точное количество потребления бензина в области мы не можем. Цифры зависят от сезона, не всегда на заправках заправляются только жители нашей области. Запастись топливом заранее невозможно, АНПЗ вырабатывает определенное количество нефтепродукта и продает его не только в нашу область. То есть технически они не могут выработать больше топлива. Даже если заправка купит больше бензина, хранить его будет негде", - пояснил Беймбет Мусин.
Замруководителя управления добавил, что бензин по талонам отпускается в Казталовском, Чингирлауском, Каратобинском районах, районе Байтерек и в Бокейординском районе, где поставками занимается ТОО "Москвичи".
Ранее сообщалось, что во избежание дефицита ГСМ на внутреннем рынке Министерство энергетики планирует ввести запрет на экспорт железнодорожным транспортом нефтепродуктов, которые могут вывозить под видом "товаров прикрытия". Запрет планируют установить на 6 месяцев.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?