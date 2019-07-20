Жукенов назначен председателем судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК

Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - Председателем судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда назначен Абдрашид Жукенов, передает Kazakhstan Today.

Накануне исполняющая обязанности председателя Верховного суда Айгуль Кыдырбаева представила коллективу высшего судебного органа вновь назначенного председателя судебной коллегии по уголовным делам Абдрашида Жукенова.

"За его плечами многолетний опыт работы в судебной системе страны, а также в органах прокуратуры, финансовой полиции. В прошлом он уже возглавлял данную коллегию. Опытный руководитель", - отметила Кыдырбаева.

Жукенов Абдрашит Толегенович родился в 1959 году в Талдыкорганской области. После окончания юридического факультета Казахского государственного университета имени С.М. Кирова работал консультантом отдела жалоб Верховного суда КазССР. В 1987-1988 годах старший консультант судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда КазССР. С 1988-1996 годы - член, заместитель председателя Восточно-Казахстанского областного суда и член Верховного суда РК. 1996-2001 годы - судья Верховного суда РК. 2001-2005 годы - заместитель генерального прокурора РК. 2005-2010 годы - председатель коллегии по уголовным делам Верховного суда РК. 2010-2014 годы - судья Верховного суда РК. С июля по октябрь 2014 года занимал должность заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция). С октября 2014 года по июль 2019 года - судья Верховного суда РК, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

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