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Зоозащитники: в Усть-Каменогорске массово отстреливают собак

21.12.2021, 10:41 127546
Зоозащитники: в Усть-Каменогорске массово отстреливают собак
Фото: Литер
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 21 ДЕКАБРЯ - Зоозащитники обратились к владельцам животных в связи с массовым отстрелом собак в Усть-Каменогорске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным общественного фонда "Дворянин", в связи с трагическим случаем, произошедшим 17 декабря в поселке Лесхоз, в городе объявлена "большая охота" на безнадзорных собак, пишет YK-News.
 

В этой связи обращаемся к владельцам собак: держите животных на привязи и на хорошо огороженной территории, исключающей побег питомца", - сообщается на странице фонда по защите прав животных "Дворянин".

 
В случае побега животного активисты советуют незамедлительно сообщить о случившемся в ветеринарные клиники и зоозащитные организации. Также рекомендуется опубликовать информацию о потерявшейся собаке в соцсетях. 
 

Кто еще не сделал ветеринарные паспорта на животных, сделайте это в кратчайшие сроки. Если ваша собака попадет под отстрел, можно будет подать в суд исковое заявление на противоправные действия службы отлова, противоречащие действующему законодательству РК", - добавили зоощащитники.

 
17 декабря в поселке Лесхоз неизвестное животное загрызло семилетнюю девочку. Подозрение пало на бродячих собак. По словам матери погибшей девочки, это мог быть и волк. 


 

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В большинстве областей Казахстана пройдут осадки

22.12.2021, 08:28 13351
В большинстве областей Казахстана пройдут осадки
НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 22 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Глубокий северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты окажут влияние почти на всю территорию республики, за исключением восточных, северо-восточных регионов страны. Пройдут осадки (дождь, снег), в северных регионах метель. По республике ожидается туман, гололед, ветер, в горных перевалах юга страны сильный ветер - 30 метров в секудну и более", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Туркестанской области ночью на юге и севере пыльная буря, в западной половине и в горных районах ветер 15-20, днем на горных перевалах 23-28, порывы более 30 метров в секудну. 
 
На юге и востоке Алматинской области усилится ветер до 15-20 метров в секудну, ночью и утром на севере и юге туман. 
 
На западе, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секудну. 
 
В южной половине Костанайской области ожидаютя туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 метров в секудну. 
 
На востоке Атырауской, в центре и на северо-востоке Мангистауской области ожидаются туман, гололед, на западе областей усиление ветра до 15-20 метров в секудну. 
 
На юго-востоке и востоке Актюбинской области ожидаются туман, гололед. 
 
На севере и в центре Кызылординской, на севере, юго-западе и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секудну. 
 
В Северо-Казахстанской и Карагандинской областях ожидаются усиление ветра до 15-23 метров в секудну, в западной половине областей туман, гололед, метель. 
 
На севере и в центре Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей ожидается туман, днем на северо-западе и западе областей усиление ветра до 15-20 метров в секудну. 
 
В Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метра в секудну.

 

В одиннадцати областях объявили штормовое предупреждение

21.12.2021, 21:20 54721
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 22 декабря на севере и в центре Мангистауской области ожидается гололед. На севере-востоке области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, ночью на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
22 декабря ночью на большей части, днем на юго-востоке, востоке Актюбинской области ожидаются туман, гололед. 
 
22 декабря на большей части Костанайской области ожидаются осадки, в центре и на северо-востоке области сильные осадки (дождь, снег). В центре и на юге области туман, гололед. На юге, востоке области низовая метель. Ветер южный, с переходом на северо-западный, на юге и востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
22-24 декабря на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду, 22 декабря на юго-западе области порывы 23-28 метров в секунду.
 
22 декабря на севере и в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Сохраняется ветер южный, юго-западный, в центре области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. 
 
22 декабря на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере, северо-западе области низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днём на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
22 декабря в Туркестанской области ожидается южный, юго-западный ветер, ночью на юге, северо-западе, в предгорных районах области 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на севере, западе, в горных, предгорных районах порывы 23-28, на горных перевалах 30 метров в секунду и более.
 
В Шымкенте утром и днем 22 декабря ожидается сильный дождь. Ветер южный, юго-западный, утром и днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 
 
В Нур-Султане 22 декабря временами ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
22 декабря на западе, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-восточный, на северо-западе, востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
22 декабря на западе, севере, в центре Карагандинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере, в центре области 15-20 , пометров в секундурывы 23 метра в секунду. 
 
22 декабря, ночью 23 декабря в Павлодарской области ожидается ветер юго-восточный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Днем 22 декабря на севере, западе области порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 22, ночью 23 декабря на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег). На севере, западе области ожидаются метель, гололед. На юго-западе области туман. Ветер южный, юго-восточный, 22 декабря, ночью, на севере, западе области, днем на большей части 15-20 метров в секунду. 
 

Сенаторы обсудили методику определения порога минимальной достаточности

21.12.2021, 18:13 78991
Сенаторы обсудили методику определения порога минимальной достаточности
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Сенаторы обсудили методику определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений. В мероприятии приняли участие представители Министерства труда и социальной защиты и АО "ЕНПФ". Основной целью встречи стало прояснить ситуацию с предполагаемым повышением минимального порога достаточности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе сената РК, председатель Комитета сената по финансам и бюджету Ольга Перепечина отметила, что инициатива президента страны по предоставлению гражданам права на использование части пенсионных накоплений - была принята населением позитивно. Данная реформа стимулировала вывод из тени заработных плат наёмных работников, дала импульс строительной и смежной с ней отраслям, хотя в тоже время и повлияла на рост цен на жилье, отметила сенатор.
 

Сенаторов вопрос возможности изъятия части пенсионных накоплений всегда волнует, так как он очень важен для значительной части наших сограждан. Депутатский корпус в ходе своей деятельности всегда ставил во главу социальное благополучие наших соотечественников и будет придерживаться этих принципов в дальнейшем", - сказала Ольга Перепечина.

 
Также депутаты обратились к экспертам за разъяснениями принципов работы Методики определения порога минимальной достаточности. Такую информацию сенаторам предоставил Вице-министр труда и социальной защиты населения, а руководитель АО "ЕНПФ" рассказал о возможном влиянии использования части пенсионных накоплений на осуществление фондом функции по пенсионному обеспечению.
 
 

Алматинцев возмутил "апгрейд" знаменитой гостиницы "Казахстан"

21.12.2021, 17:57 80311
Алматинцев возмутил "апгрейд" знаменитой гостиницы "Казахстан"
АЛМАТЫ. 21 ДЕКАБРЯ - В Алматы со знаменитой гостиницы "Казахстан", являющейся памятником архитектуры, сдирают старую, крепкую обшивку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео и фото выложили в Facebook, в группе "Защитим Алма-Ату" возмущенные горожане. 
 

Гостиница "Казахстан", со стороны парка. Ломают дрелью обшивку, оригинал, которая, как оказалось, крепкая, так как демонтируется медленно. Можно было обновить сверху бесцветным лаком, но не ломать!", - пишет пользователь Рая Абуова. 


 
Алматинцы оставляют под постом гневные комментарии. Они уверены, что вместо старой советской обшивки сделают современную, "которая отвалится уже завтра", а огромные деньги, выделенные на ремонт, уже "освоены".
 

Почему такое невозможно в Европе? Там здания стоят 14, 15 веков, бережно подсвечены теплым светом, а у нас, как дикари, с перфораторами, кувалдами, молотками, орки какие то, уничтожают все".

 

Вы ничего не понимаете, деньги выделены, их надо освоить, часть в карман. А как сделают, никого не интересует".

 

Сделанное на века заменят материалом, который надо будет менять каждый год, это ведь очень выгодно", - пишут пользователи.


В администрации гостиницы горожан постарались успокоить, заявив, что это не реконструкция. 

Ничего не изменится. Это только ремонт аварийного места. Снаружи обшивка каменная начала падать, сзади железный каркас разрушается. Если мы не уберем, то снова упадет", - заявили в администрации.

 
Гостиница "Казахстан" была построена в 1975-1977 годах. Здание признано памятником архитектуры и внесено в реестр республиканского значения в 1979 году. Отель имеет 26 этажей и 102 метра высоты. С 1977 по 2008 год он являлся самым высоким зданием Алма-Аты. Как сообщается на сайте отеля, гостиница является "самым сейсмостойким высотным зданием Южной столицы". 
 
10 ноября 2010 года был утвержден новый Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы. Постановлением за гостиницей "Казахстан" был сохранен статус памятника местного значения.
 
Ранее о варварском уничтожении Алматы в авторской колонке высказался Данияр Ашимбаев. 
 

В "АрселорМиттал Темиртау" выявлено 2269 нарушений требований промышленной безопасности

21.12.2021, 16:59 89971
В "АрселорМиттал Темиртау" выявлено 2269 нарушений требований промышленной безопасности
Фото: ptzgovorit.ru
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - В "АрселорМиттал Темиртау" выявлено 2269 нарушений требований промышленной безопасности и наложено 24 административных штрафа на юридическое лицо на сумму 18 млн 822 тыс. тенге. Об этом сообщил премьер-министр Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в текущем году проведено 32 проверки опасных производственных объектов АМТ (по особому порядку - 9, внеплановых - 23). При этом выявлено 2269 нарушений требований промышленной безопасности, наложено 24 административных штрафа на юридическое лицо на сумму 18 млн 822 тыс. тенге, направлено 11 исков в суд о приостановке эксплуатации 34 опасных производственных объектов и технических устройств, которые в свою очередь могут привести к угрозе жизни и здоровью работников. В целом вопросы, поднимаемые в депутатском запросе, находятся на постоянном контроле правительства", - сообщил в ответе на депутатский запрос Аскар Мамин.

 
Также премьер-министр рассказал о причинах и ликвидации последствий аварии на шахте Абайская.
 

7 ноября текущего года создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на шахте "Абайская" Угольного департамента АМТ, в состав которой вошли все заинтересованные государственные органы, возглавляемая Министром по чрезвычайным ситуациям. Комиссия, изучив обстоятельства случившегося, 24 ноября текущего года завершила свое расследование, придя к выводу, что причиной несчастного случая явилась авария вследствие газодинамического явления с выделением газа метана и выбросом горной массы", - сообщил Аскар Мамин.

 
Напомним, утром 7 ноября на шахте "Абайская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. 
 

После трагедии аким Карагандинской области Женис Касымбек поручил провести тотальную проверку на предмет безопасности труда на всех промышленных предприятиях области.

Также, депутаты обвинили "АрселорМиттал Темиртау" в неисполнении обязательств по безопасности.
 

Технические новшества появились на дорогах в двух городах РК

21.12.2021, 16:26 92176
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - На дорогах Алматы появились умные светофоры. В Петропавловске тестируют световую проекцию пешеходного перехода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, завершены работы по первому этапу модернизации, реконструкции и развитию автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) города Алматы, с подключением к системе 93 светофорных объектов.
 

На текущую дату выполнены работы по ремонту помещения ЦУП, обустроена серверная комната и лаборатория детекторов, установлены Euro контроллеры на 93 светофорных объектах. Работы по второму этапу с подключением к АСУДД 357 светофорных объектов запланированы на 2022 год. По завершению второго этапа система обеспечит регулирование дорожного движения на перекрестках в режиме реального времени, с учетом фактической интенсивности движения по направлениям, подсчет статистики и осуществления аналитики интенсивности движения транспорта, работу табло обратного отсчета времени в адаптивном режиме", - информировал начальник управления административной полиции ДП города Алматы Нурлан Аманбек.

 
Кроме того, будет реализован приоритет движения общественного транспорта и машин оперативных служб с учетом выбранных политик - абсолютного, либо фиксированного (по выбору). Важными показателями эффективности внедрения данной системы, по итогам реализации второго этапа, будет являться: увеличение пропускной транспортной способности (18-20%), сокращение времени в пути (15-25%), сокращение количества остановок в пути (20-40%), уменьшение количества выбросов в атмосферу (- 7%), уменьшение расхода топлива (5-10%), сокращение задержек в пути при движении общественного транспорта (20-60%).
 
Также в Петропавловске по улице Кизатова, напротив торгового центра City Mall, установлен проекционный пешеходный переход. Цифровая система автоматически подсвечивает участок дороги, по которому идут пешеходы. Световое отображение желто-белой пешеходной зебры водители видят с расстояния 100 метров, сообщает Polisia.kz.
 
Новинка призвана минимизировать основные риски для пешеходов и автомобилистов. Расположение выбрано не случайно: именно на этом участке наблюдается высокая интенсивность автомобильного потока, за счет крупных торговых объектов и жилых массивов северной части города.
 

Главная цель новшества - повышение безопасности дорожного движения. Рассчитывается, что при любой погоде автомобилисты и пешеходы смогут увидеть четкое отображение бело-желтой пешеходной зебры и это сократит риск ДТП. Совместно с местными исполнительными органами в рамках масштабирования сервисной модели работы, а также с учетом мнения граждан, проводится определенная работа не только по приему обращений граждан, но и по оптимизации дорожной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения. Данный проекционный пешеходный переход установлен в качестве пилотного проекта. Сейчас собираются сведения для анализа и в случае положительного результата, будет решаться вопрос об установке аналогичных пешеходных переходов на других аварийно-опасных участках дорог, как в областном центре, так и в районных центрах области", - сообщил начальник Управления административной полиции ДП СКО Серик Альжанов.

 
 

Работники станции скорой помощи Караганды пожаловались на унижения со стороны руководства

21.12.2021, 12:49 110296
Работники станции скорой помощи Караганды пожаловались на унижения со стороны руководства
КАРАГАНДА. 21 ДЕКАБРЯ - Врачи скорой помощи Караганды рассказали о хамском отношении и унижении со стороны руководства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказала сотрудница ГКП "Карагандинская областная станции скорой медицинской помощи" Анна Якупова, на недавней планерке начальник вел себя крайне некорректно. 
 

Арман Ерликович начал нас оскорблять - что мы "ни рожи, ни кожи", что мы дармоедки, что нечестным трудом зарабатываем свой хлеб, проститутки... Мы многие матери здесь. Я потом сильно болела после этого, не могла в себя прийти", - заявила Якупова.

 
Под возмущениями и жалобами подписались уже 17 врачей и фельдшеров. Женщины говорят, что ошарашенные таким "приветствием", не успели сделать аудиозапись слов замдиректора. Диктофон включили позже. Но и эта часть планерки впечатляет, сообщает телеканал Astana.tv.
 
 
Руководство станции скорой помощи факт нарушения этики не отрицает. Начато служебное расследование. Однако оскорблений в адрес конкретных лиц в аудиозаписи не нашли. 
 

По факту тех материалов, которые были предоставлены сотрудниками оперативного расследования, было вынесено решение о вынесении дисциплинарного взыскания в виде выговора данному сотруднику. Они говорят, что их оскорбили. Вы услышали это в записях? Я этого не услышал", - сказал директор станции скорой помощи Зульфикор Абилкасимов.

 
По словам фельдшеров, такая несдержанность со стороны начальника не редкость. Терпеть подобное они больше не намерены. 
 

Мы хотели, чтобы его сняли. Мы устали от его гнета, от его нецензурной брани. Мы хотим, чтобы нас услышало министерство и аким города Караганды…Часто выслушиваем это. Ну вот как-то боялись. Мы до сих пор думаем, что начнутся гонения", - рассказали сотрудники.

 
Служебное расследование продолжается. Его результаты на станции скорой помощи обещали обнародовать позже.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

21.12.2021, 08:32 141676
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием ложбины северо-западного циклона на большей части РК сохранется неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на юге республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по стране ожидаются усиление ветра, туман, гололед, низовая метель", - сообщает "Казгидромет".

 
В западной половине Костанайской и в северной половине Западно-Казахстанской областей ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В северной половине Актюбинской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе и востоке Акмолинской области ожидаются туман, на западе гололед, днем на северо-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В западной половине Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, днем ветер 15-20 метров в секунду, ночью и утром на юго-востоке туман. 
 
На севере, востоке и юге Павлодарской и Карагандинской областей ожидаются туман, гололед. 
 
Ночью и утром на севере Туркестанской, на севере и в горных районах Жамбылской областей ожидается туман; днем в горных и предгорных районах усилится ветер до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере и в центре Кызылординской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на севере туман, гололед. 
 
В южной половине Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-востоке, в центре Атырауской, на западе и северо-востоке Мангистауской, ночью и утром на востоке и юге Алматинской областей ожидается туман, в районе Алакольских озер Алматинской области усилится ветер до 17-22, порывы 25 метров в секунду.

 

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