Брижит Бардо обратилась к Токаеву с просьбой исключить из законопроекта о защите животных статью, легализующую их убийство

НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием ложбины северо-западного циклона на большей части РК сохранется неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на юге республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по стране ожидаются усиление ветра, туман, гололед, низовая метель", - сообщает "Казгидромет".

В западной половине Костанайской и в северной половине Западно-Казахстанской областей ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В северной половине Актюбинской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе и востоке Акмолинской области ожидаются туман, на западе гололед, днем на северо-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В западной половине Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, днем ветер 15-20 метров в секунду, ночью и утром на юго-востоке туман.

На севере, востоке и юге Павлодарской и Карагандинской областей ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на севере Туркестанской, на севере и в горных районах Жамбылской областей ожидается туман; днем в горных и предгорных районах усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

На севере и в центре Кызылординской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на севере туман, гололед.

В южной половине Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-востоке, в центре Атырауской, на западе и северо-востоке Мангистауской, ночью и утром на востоке и юге Алматинской областей ожидается туман, в районе Алакольских озер Алматинской области усилится ветер до 17-22, порывы 25 метров в секунду.



