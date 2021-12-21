Брижит Бардо обратилась к Токаеву с просьбой исключить из законопроекта о защите животных статью, легализующую их убийство

НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Французская киноактриса Брижит Бардо в третий раз написала письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. На этот раз кинозвезда просит президента исключить из законопроекта о защите животных статью 24, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Актриса отметила, что в новом проекте закона о защите животных много хороших положений. Однако в отношении бездомных животных есть несколько очень опасных статей, которые легализуют их убийства. Брижит Бардо остановилась на двух статьях - 24 и 25, в которых она заметила противоречие.
Несмотря на то, что в статье 25 главы 5 сказано, что "регулирование численности бродячих животных путём умерщвления любыми способами, включая использование ядов, иных химических препаратов, запрещается", в статье 24 говорится, что "отлов, временное содержание и умерщвление животных могут осуществлять службы отлова или даже индивидуальные предприниматели". Это очень противоречивые и опасно двусмысленные нормы, которые открывают дверь для применения насилия и произвола. Последовательность "отлов, временное содержание и умерщвление", упомянутая в проекте восемь раз, даёт понять, что Казахстан продолжит старую и неэффективную практику контроля численности бродячих собак путем их уничтожения", - цитирует Бардо Inforburo.kz.
Также актриса подчеркнула, что в законе не упоминается эффективный, этичный и ответственный способ управления численностью бездомных животных, который заключается в отлове, стерилизации, вакцинации, чипировании и возвращении их на ту же территорию. Эти рекомендации приводит Всемирная организация по охране здоровья животных, и Казахстан является ее членом, пишет Sputnik Казахстан.
Закон о защите животных должен быть историческим, стать примером для всех стран Центральной Азии, законом, который мы сможем приветствовать и праздновать. Сейчас в проекте много возможностей для неправильного толкования, и тот факт, что слово "умерщвление" упоминается 20 раз, показывает, насколько правомерно проявлять осторожность и выступать против его принятия. Статья 24 должна исчезнуть из проекта закона", - написала зоозащитница.
Также она попросила главу государства дать четкое указание правительству Казахстана учесть вышесказанное и принять закон в ближайшее время без каких-либо двусмысленностей относительно его цели, которая заключается в реальной защите животных и передачи заботы о них в руки экспертов.
Напомним, в декабре 2019 года Брижит Бардо написала обращение к президенту РК, в котором ужаснулась варварскому обращению с животными в стране и призвала Токаева принять жесткие меры.
Ранее зоозащитники заявили, что законопроект о защите животных не решит проблему жестокого обращения с питомцами. Сенаторы направили на доработку законопроект об усилении защиты животных.
Между тем в Казахстане продолжает расти количество зарегистрированных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными.
Так, в ноябре в Алматы в жилом комплексе "Асыл Тау" живодер избил собаку. Спустя две недели в Алматинской области садист поджег собаку.
Еще одно изуверское преступление произошло 4 мая 2021 года в Таразе. Только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Экологический общественный союз назвал данный случай преступлением против человечности.