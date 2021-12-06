В Алматинской области живодер поджег собаку

Фото: Instagram dom_perederzhka
Видео получило широкое распространение в соцсетях. На кадрах видно, как живодер облил пса и поджег его заживо. Собака с горящей шерстью с громким воем носится по двору. Автор видеоролика прокомментировал его так:
Очередной плевок в лицо общественности. Не успело отзвучать эхо криков прошлой сожженной собаки, как снова заживо жгут живую собаку. Кадры не для слабонервных".
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены жестокого обращения с животным и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
Местные волонтеры рассказали о состоянии пса, которого при поддержке полицейских изъяли у хозяина и отвезли ветеринарам.
Температура 40,8, перегрев. Шерсть опалена абсолютно везде. По всему телу, голове, морде, слизистые. Ожоги только поверхностные, но врачи опасаются развития ожоговой болезни. Забрали в стационар", - говорится в следующем посте из ветеринарной клиники.
В региональном департаменте полиции сообщили, что возбуждено дело по статье Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными.
Ранее, в ноябре, стало известно, что собаку, жестоко избитую живодером, передали в добрые руки.
Напомним, 4 мая 2021 года в Таразе произошел зверский случай живодерства. Только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Экологический общественный союз назвал данный случай преступлением против человечности.
Всего с января по сентябрь 2021 года количество зарегистрированных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, составило 50 случаев, сразу на 13,6% больше, чем годом ранее.
В связи с участившимися случаями живодерства мажилис РК одобрил законопроект об ответственном обращении с животными, согласно которому за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф для физических лиц от 5 до 20 МРП, для должностных лиц - от 10 до 40 МРП.