Избитую живодером собаку отдали другому владельцу

Фото: Facebook
АЛМАТЫ. 27 НОЯБРЯ - Алматинские волонтеры отдали собаку, избитую вчера живодером в жилом комплексе "Асыл Тау", другому владельцу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Щенка забрали из УП Бостандыкского района. Везем в надёжные руки! Будем на связи", - написали волонтеры в Facebook.
Напомним, вчера очевидцы прислали в редакцию видео, на котором мужчина избивает собаку. Данная публикация вызвала большой резонанс среди граждан.
Вчера живодер публично извинился на камеру. Однако, как подчеркнул заместитель начальника ДП Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов, публикация извинений не снимает ответственности с правонарушителей.
В случаях, когда нарушения приобретают публичный характер и вызывают возмущение граждан, нарушители приносят извинения публично. После публикации извинений расследование продолжается и нарушители получают наказание в соответствие с законами РК. В ходе проведения проверочных мероприятий участник видео установлен - это Жаркын Сункар, 1999 года рождения. Исследование обстоятельств находится на контроле в департаменте полиции города Алматы и поручено сотрудникам ОП при УП Бостандыкского района. Питомец изъят и передан в Фонд спасения ретриверов, Retrivery Help Almaty", - написал Абдрахманов на своей странице в Facebook.
Напомним, 4 мая 2021 года в Таразе произошел зверский случай живодерства. Только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Экологический общественный союз назвал данный случай преступлением против человечности.
Всего с января по сентябрь 2021 года количество зарегистрированных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, составило 50 случаев, сразу на 13,6% больше, чем годом ранее.
В связи с участившимися случаями живодерства мажилис РК одобрил законопроект об ответственном обращении с животными, согласно которому за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф для физических лиц от 5 до 20 МРП, для должностных лиц - от 10 до 40 МРП.