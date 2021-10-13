Массовое убийство собак произошло в Уральске

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УРАЛЬСК. 12 ОКТЯБРЯ - Более 900 бродячих собак уничтожили по заявлению жителей Уральска, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего в этом году отловили 2658 бродячих собак и кошек, сообщает портал "Мой ГОРОД"

В городской ветинспекции факт отлова подтвердили.

В первом полугодии нами было отловлено и стерилизовано 1041 животное и, по заявлениям, 574 животных были уничтожены. 33 собаки были пойманы повторно. Во втором полугодии были доставлены на стерилизацию в ЗКАТУ им Жангир хана 633 четвероногих и 377 уничтожены. В общей сложности было уничтожено 951 бродячее животное", - рассказал директор ветстанции Гадилбек Алибеков.

По его словам, жители часто просят провести отстрел собак из-за громкого лая по ночам.

В письменном ответе я указываю, что это не повод уничтожать животных", - сообщил Алибеков.





Однако почему заявления местных жителей тем не менее стали поводом для убийства животных, директор ветинспекции не рассказал.

Между тем, руководитель приюта для бездомных животных "Хатико" Асель Садыкова отмечает, что стерилизация - это намного лучше, чем отстрел или усыпление животных.

Сколько я видела стерилизованных собак, ни одна из них не проявила агрессию. Просто наши люди сами боятся бездомных животных. Они могут подбежать и понюхать, не более, а люди сразу пугаются", - рассказывает Садыкова.

По ее мнению, приюты для бродячих животных должно поддерживать государство.

Неужели никто не может создать приют по программе ГЧП (государственно-частного партнерства)? В месяц на содержание и лечение животных мы тратим один миллион тенге. И все эти деньги собирают нам уральцы, волонтеры, и, естественно, мы вкладываем свои средства, чтобы спасти четвероногих. Последние полгода не было ни одного желающего забрать собаку, а вот отдать готовы по 10 животных в день", - рассказала волонтер.

Она также добавила, что чипирование всех животных в области - это уже необходимость.

Ранее сообщалось, что жительницу ЗКО обвинили в жестоком убийстве собак . Аудиосообщение с фразой "Еще хочу убивать" и фотографии убитых животных опубликовали в соцсетях. Как выяснили в полиции, убийца животных является соцработником.