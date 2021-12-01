Жительница Кульсары убивала кошек для "успокоения"

Мать троих детей не смогла объяснить свои действия. При этом стало известно, что она каждый месяц убивает кошек, пишет "Ак Жайык".
Как пишет издание, женщина убивала животных, "чтобы успокоиться".
Полицейские возбудили уголовное дело по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными).
Отмечается, что уже второе жестокое обращение с животными в регионе. На прошлой неделе дети пытались утопить в реке щенка. Они засунули его в мешок, привязали камень и выбросили в воду. По этому факту также возбуждено уголовное дело.
Отметим, что число случаев беспричинной, бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. С января по сентябрь этого года зарегистрировано 50 таких правонарушений, сразу на 13,6% больше, чем годом ранее. Это только официальная статистика, реальное же число живодерств не известно.
В частности, в Алматинской области девочки-подростки неоднократно сбрасывали щенка на камни в овраг и записывали издевательства на видео. В Жезказгане живодер привязал кошку к велосипеду и волочил ее за собой.
В конце июля на пустыре близ Алматы обнаружили около 50 котят и кошек, брошенных умирать на солнцепеке, без еды и воды. По словам зоозащитников, это дело рук так называемых "коробочников", людей, которые за деньги принимают котят, обещая их пристроить. 19 июля в Павлодарской области живодеры привязали собаку и сожгли ее заживо. Мучительную гибель животного истязатели записали на видео.