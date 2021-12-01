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Жительница Кульсары убивала кошек для "успокоения"

30.11.2021, 14:29 22087
Жительница Кульсары убивала кошек для "успокоения"
  АТЫРАУ. 30 НОЯБРЯ - В городе Кульсары Жылыойского района 38-летняя местная жительница повесила кошку на балконе. Труп животного увидели соседи и вызвали полицию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мать троих детей не смогла объяснить свои действия. При этом стало известно, что она каждый месяц убивает кошек, пишет "Ак Жайык".
 
Как пишет издание, женщина убивала животных, "чтобы успокоиться". 
 
Полицейские возбудили уголовное дело по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными).
 
Отмечается, что уже второе жестокое обращение с животными в регионе. На прошлой неделе дети пытались утопить в реке щенка. Они засунули его в мешок, привязали камень и выбросили в воду. По этому факту также возбуждено уголовное дело.
 
Отметим, что число случаев беспричинной, бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. С января по сентябрь этого года зарегистрировано 50 таких правонарушений, сразу на 13,6% больше, чем годом ранее. Это только официальная статистика, реальное же число живодерств не известно. 
 
В частности, в Алматинской области девочки-подростки неоднократно сбрасывали щенка на камни в овраг и записывали издевательства на видео. В Жезказгане живодер привязал кошку к велосипеду и волочил ее за собой
 
В конце июля на пустыре близ Алматы обнаружили около 50 котят и кошек, брошенных умирать на солнцепеке, без еды и воды. По словам зоозащитников, это дело рук так называемых "коробочников", людей, которые за деньги принимают котят, обещая их пристроить. 19 июля в Павлодарской области живодеры привязали собаку и сожгли ее заживо. Мучительную гибель животного истязатели записали на видео. 
 

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В съемной квартире Шымкента обнаружили обгоревшее тело девушки

01.12.2021, 15:23 7372
В съемной квартире Шымкента обнаружили обгоревшее тело девушки
Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 1 ДЕКАБРЯ - В съемной квартире одного из многоэтажных домов Шымкента обнаружили обгоревшее тело девушки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Otyrar.kz, жители многоэтажного дома, в котором произошла трагедия, неоднократно жаловались участковым, что в квартирах, сдаваемых посуточно, притоны.
 
По словам соседей, в тот день они также звонили в полицию, жаловались на громкий смех и крики, стучали в стену, чтобы квартиранты прекратили шуметь, в какой-то момент на съемной квартире всё стихло.
 
По информации источника, девушке было около 22 лет. Преступники, рассчитывая замести следы, попытались сжечь тело.
 
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.
 
Как сообщалось ранее, в Шымкенте задержали подозреваемую в убийстве 23-летней девушки, тело которой 25 ноября было обнаружено на съемной квартире в центре Шымкента.
 
Напомним также: мужчину убили и сожгли в Костанайской области.
 

В Актобе экс-депутат, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, признан невиновным

01.12.2021, 12:45 23140
В Актобе экс-депутат, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, признан невиновным
Фото: abcnews.go.com
АКТОБЕ. 1 ДЕКАБРЯ - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области оправдал бывшего депутата областного маслихата Аркадия Ни, обвиненного год назад в изнасиловании несовершеннолетней, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации суда, органом досудебного расследования Аркадий Ни обвинялся в совершении изнасилования и действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, а мать несовершеннолетней и знакомая матери - в пособничестве и вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией.
 
Судом было установлено, что мать девочки, через свою знакомую познакомившись с Ни, являющимся крупным бизнесменом, решила оговорить его, обвинив в изнасиловании своей дочери. Оказывая на дочь физическое и психическое воздействие, она склонила ее к обвинению бывшего депутата.
 

Под воздействием матери несовершеннолетняя при допросах в органах полиции сообщила ложные сведения о якобы совершённом изнасиловании и сексуального характера со стороны Ни", - сообщает суд на своей страничке в соцсети Facebook.

 
В ходе судебного разбирательства мать девочки призналась, что научила дочь, как нужно оговорить Ни в полиции и давать ложные показания, чтобы получить деньги. Несовершеннолетняя в суде подтвердила показания матери, сказав, что Ни не совершал изнасилования и действий сексуального характера.
 
По заключениям проведенных судебных экспертиз никаких объективных данных, характерных для половых преступлений, не установлено, говорится в сообщении суда.
 
Таким образом, суд постановил, что в силу презумпции невиновности и в соответствии со статьей 19 Уголовно-процессуального кодекса РК обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и должен быть подтвержден достоверными доказательствами.
 
Поскольку органами уголовного преследования не представлены доказательства вины, суд признал Ни и знакомую матери несовершеннолетней невиновными и оправдал за отсутствием события преступления.
 
Мать девочки признана виновной в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления (часть 4 статьи 132 Уголовного кодекса РК) и заведомо ложном доносе (часть 3 статьи 419 Уголовного кодекса РК) и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. В связи с наличием малолетних детей суд отсрочил исполнение наказания на 5 лет. 
 
Кроме того, судом вынесены частные постановления в адрес департамента полиции и директора института судебных экспертиз по фактам нарушения закона.
 
Судебные акты не вступили в законную силу.
 
Как ранее сообщалось в СМИ, депутат областного маслихата Аркадий Ни был задержан в декабре прошлого года. 
 
Напомним, что по факту задержания депутата маслихата Актюбинской области Аркадия Ни по подозрению в совершении противоправных действий он был исключен из рядов партии Nur Otan.
 

В Северном Казахстане организатора подпольной нарколаборатории приговорили к 16 годам

30.11.2021, 17:59 123499
ПЕТРОПАВЛОВСК. 30 НОЯБРЯ - Наркопроизводителя приговорили к 16 годам лишения свободы в Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, четверо петропавловцев организовали преступную группу и наладили полный цикл незаконного наркобизнеса - от производства до розничной реализации.
 
Организовал преступную группу 35-летний житель города, который сначала пытался синтезировать наркотики в арендуемом гараже в Петропавловске, а в дальнейшем для конспирации перенес производство за черту областного центра.
 
К распространению наркотиков он привлек своих двоюродных сестер, сам в непосредственный контакт с покупателями психотропных веществ, в том числе с другими распространителями, не вступал.
 

Только одна из привлеченных женщин знала всю преступную схему вплоть до распределения доходов. Она же отвечала за расфасовку наркотиков на мелкие партии и обеспечивала взаимодействие с рядовыми участниками преступной группы, распространявших наркотики контактным способом. Для продажи наркотиков она вовлекла в преступную деятельность свою наркозависимую родную сестру с сожителем. Расчет был сделан на то, что последние, находясь в зависимом положении, не "сдадут" своих работодателей", - сообщает источник.

 
Как пояснили в МВД, разработка преступной группы длилась с октября 2020 года и завершилась в феврале текущего года. В ходе работы полиции были выявлены не только рядовые сбытчики, но и установлена вся схема незаконного оборота наркотиков, в результате подпольная нарколаборатория была ликвидирована. 
 
При задержании у лидера ОПГ в доме, оборудованном под наркопроизводство, было изъято более трех килограммов синтетического наркотика "Альфа-PVP", 65 литров прекурсоров, колбы, мерные емкости, защитные костюмы, респираторы, сотовые телефоны, аптечные весы, тетради с записями процесса производства. 
 
В суде обвиняемые неоднократно меняли показания. Однако вина каждого была полностью доказана. Суд также признал, что действовали они в составе организованной преступной группы, которая характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, стабильностью своего состава, четким распределением ролей, планированием преступлений, а также постоянством форм и методов преступной деятельности. 
 
Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам лидер ОПГ А. Сейфуллин признан виновным в организации преступной группы и незаконном изготовлении, хранении, сбыте наркотиков в составе ОПГ и приговорен к 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Его "правая рука" Д. Курманбаева приговорена к 15 годам лишения свободы. А. Семенова и Е. Скрипай приговорены к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Как сообщалось ранее, в Акмолинской области задержали троих молодых людей за сбыт синтетических наркотиков.

Также напомним, что сотрудниками по противодействию наркопреступности департамента полиции Алматинской области ликвидировано подпольное производство наркотиков в Талгарском районе.
 

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