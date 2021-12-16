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Сенаторы направили на доработку законопроект об усилении защиты животных

15.12.2021, 08:31 66886
Сенаторы направили на доработку законопроект об усилении защиты животных
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Наказания за жестокое обращение с животными ужесточат. Законопроект "Об ответственном обращении с животными" сенаторы сегодня обсудили на расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Основной целью законопроекта является правовое регулирование общественных отношений в области ответственного обращения с животными в целях их защиты, обеспечения безопасности, прав и иных законных интересов граждан при обращении с животными, а также укрепления нравственности и соблюдения принципов гуманности общества при обращении с животными", - сообщили в сенате.

 
Задачей документа является усиление защиты животных от жестокого обращения, страдания и гибели, запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех средствах массовой информации, а также ряд других требований в сфере защиты домашних животных.
 
Также в ходе заседания депутаты обсуждали сопутствующие законопроекты "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными". По итогам расширенного заседания законопроекты было решено направить на рассмотрение палаты.
 
В последнее время в Сети все чаще стали появляться сообщения о жестокости в отношении животных. 
 
Так, в ноябре, в Алматы в жилом комплексе "Асыл Тау" живодер избил собаку. Спустя две недели в Алматинской области садист поджег собаку. Еще одно изуверское преступление произошло 4 мая 2021 года в Таразе. Только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Экологический общественный союз назвал данный случай преступлением против человечности. 
 

 
Напомним, в Казахстане продолжает расти количество зарегистрированных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными. В связи с этим разработан законопроект об ответственном обращении с животными. Между тем зоозащитники считают, что законопроект о защите животных не решит проблему жестокого обращения с питомцами.  
 

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новости по теме

Токаев: Международные резервы Казахстана составляют свыше 90 млрд долларов

16.12.2021, 09:57 1966
Токаев: Международные резервы Казахстана составляют свыше 90 млрд долларов
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 16 ДЕКАБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на торжественном собрании по случаю 30-летия Независимости республики Казахстан, отметил, что международные резервы Казахстана составляют свыше 90 миллиардов долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства подчеркнул, что о впечатляющих успехах в государственном строительстве, повышении благосостояния народа убедительно говорят конкретные цифры и факты, сообщает Акорда.
 

Благодаря масштабным реформам объем отечественной экономики в реальном выражении увеличился в 2,5 раза. Валовый внутренний продукт на душу населения в долларовом эквиваленте вырос более чем в 13 раз и обеспечил нашей стране безусловное лидерство в Центральной Азии. В Казахстан привлечено более 370 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. По этому показателю на душу населения мы опережаем все постсоветское пространство и ряд восточноевропейских стран. Серьезных успехов наша страна достигла в развитии регионов, транспортной инфраструктуры, социальной сферы. Построено и реконструировано 13 тысяч километров автодорог и 2500 километров железнодорожных путей", - заявил президент. 

 
В то же время он отметил, что необходимо расширять горизонты развития нации и иметь четкое представление о перспективах будущего нашего государства.
 

Важно реально оценивать свои возможности, действовать максимально прагматично с учетом фундаментальных интересов страны. Перед нами стоят новые задачи, касающиеся повышения качества жизни граждан. Мы будем четко следовать основополагающему принципу "не человек для государства, а государство для человека". С большими надеждами наше общество восприняло концепцию "Слышащего государства". Поэтому государственные служащие должны приложить максимум усилий, чтобы оправдать ожидания и учесть пожелания каждого гражданина", - подчеркнул Токаев. 

 

Нацбанк выпускает в обращение монету с изображением Назарбаева

15.12.2021, 19:55 32776
Нацбанк выпускает в обращение монету с изображением Назарбаева
Фото: НБ РК
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты TAYELSIZ QAZAQSTANGA 30 JYL, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Монеты из серебра номиналами 5000 и 500 тенге и из мельхиора номиналом 100 тенге продолжают серию "Выдающиеся события и люди", сообщает пресс-служба Нацбанка.
 
Дизайн монет TAYELSIZ QAZAQSTANGA 30 JYL отображает символическую связь с первой серией банкнот образца 1993 года независимого Казахстана, на которых размещены портретные изображения выдающихся исторических личностей. Композиция завершает визуальный портретный ряд и логически обозначает юбилейную веху в истории государства.
 
Монеты из серебра изготовлены с применением технологии золочения, цветной печати. Технология интерференционного радужного покрытия применена на всех видах монет. Они имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон.
 
На лицевой стороне (аверсе) монет размещены номинал, логотип НБК и надпись, обозначающая металл, пробу и массу монеты. По окружности - надпись QAZAQSTAN RESPYBLIKASY o REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.
 
На оборотной стороне (реверсе) монет - Государственный флаг Республики Казахстан, карта Республики Казахстан, портретный ряд, орнаментальная лента, выполненная в виде декора казахской юрты (баскур) и официальный логотип празднования 30-летия Независимости Казахстана. Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.
 
Напомним, 1 декабря Нацбанк выпустил в обращение юбилейную банкноту с портретом Елбасы.
 

Взлетно-посадочную полосу аэропорта в Урджаре планируют достроить к лету 2022 года

15.12.2021, 19:38 34051
Взлетно-посадочную полосу аэропорта в Урджаре планируют достроить к лету 2022 года
Фото: Из открытых источников
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 15 ДЕКАБРЯ - На сессии областного маслихата депутаты задали вопрос, когда будет достроена взлётно-посадочная полоса аэропорта в Урджаре, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Областные власти обещали, что оставшиеся работы завершатся до апреля 2022 года, однако сроки сдвинулись. Задержка вызвана недостатками первоначального проекта, сообщает YK-news.kz.
 

Изначально было заложено, что при реконструкции аэропорта Усть-Каменогорска сигнальное освещение передадут в Урджар. Технически нельзя было это делать. Сейчас делается новый проект. Его уже завершили. В первом квартале работы закончатся, и к лету аэропорт в Урджаре будет полноценно функционировать", - пояснил депутатам заместитель акима ВКО Алмасхан Сматлаев.

 
На завершение взлетно-посадочной полосы аэропорта села Урджар в областном бюджете заложено 980 миллионов тенге.
 

В стране должен царить закон, как твердая основа гармонии и порядка - Токаев

15.12.2021, 19:25 35821
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев и Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев приняли участие в торжественном собрании, посвященном 30-летию Независимости нашего государства, которое состоялось в Театре оперы и балета "Астана Опера", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Поздравив всех казахстанцев с юбилеем Независимости, глава государства обратился с речью к присутствовавшим в зале, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на значимых вехах многовековой истории казахской государственности, важнейших достижениях Казахстана в социально-экономической, внешнеполитической, культурной, научной сферах. Особо были отмечены выдающиеся заслуги Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в построении суверенного Казахстана.
 

Тридцать лет Независимости - это целая эпоха. Это эпоха упорного преодоления тяжелейших трудностей и испытаний, эпоха, сравнимая с протяженной тернистой дорогой в неизведанное. Это эпоха созидания, по своим достижениям и значению ставшая поворотной в истории нашего народа. Поэтому от имени граждан нашей страны хочу выразить Нурсултану Абишевичу Назарбаеву сердечную благодарность за его титанический труд в деле строительства Независимого Казахстана", - подчеркнул глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность всем соотечественникам, внесшим вклад в становление суверенного Казахстана.
 

Успехам нашей страны сопричастны представители всех отраслей и профессий, все наши граждане. Укрепление Независимости - это конкретные дела, приносящие пользу стране. Благодаря вашему созидательному труду Казахстан достиг больших высот. В этот знаменательный момент выражаю признательность всему народу за вклад в укрепление нашей Независимости", - сказал он.

 
Говоря о планах на предстоящий период, президент обозначил приоритетные направления дальнейшего развития страны.
 

Теперь же перед нами стоит задача оперативного строительства экономики будущего. Ее основой станут новые технологии, искусственный интеллект, высокая производительность труда, творческая инициатива. И в этой работе решающее слово именно за молодежью. Государство в своих действиях всегда будет опираться на ответственных граждан, целенаправленно развивая конструктивный диалог и сотрудничество внутри общества. Мы продолжим последовательную политическую модернизацию, но не допустим социального антагонизма, скатывания в популизм, дестабилизации внутренней ситуации. В стране должен царить закон как твердая основа гармонии и порядка. В предстоящем десятилетии ключевым приоритетом государственной политики будет улучшение экологии. Казахстан усилит всестороннее внедрение цифровых технологий. Нам нужно и дальше укреплять в обществе дух и практику предпринимательства, не словами, но делами подтверждать реноме нации созидателей", - сказал глава государства.

 
По завершении своего выступления Касым-Жомарт Токаев предоставил слово Первому Президенту - Елбасы Нурсултану Назарбаеву.
 
Торжественное мероприятие продолжил праздничный концерт.
 

Упростить процедуру урегулирования страхового случая при ДТП предлагают в Казахстане

15.12.2021, 11:59 52291
Упростить процедуру урегулирования страхового случая при ДТП предлагают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Депутаты мажилиса рассмотрели в первом чтении проект закона о развитии страхового рынка и рынка ценных бумаг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Депутаты палаты предлагают включить в законопроект нормы по упрощенной процедуре урегулирования страхового случая при ДТП. При ДТП и в случае отсутствия пострадавших, при взаимном согласии автовладельцев возможно оформление протокола без вызова полиции и судебного решения. Это позволит получить страховую выплату в ускоренном и упрощенном виде.
 
Также законопроектом предусматривается переход на гибкую тарификацию по обязательному автострахованию, учитывающую историю страховых случаев страхователя, отметили в пресс-службе мажилиса. 
 
По мнению спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, гибкость системы тарифных коэффициентов могла бы стимулировать соблюдение автолюбителями правил дорожного движения. К примеру, в страховке для водителя, допустившего превышение скорости, класс страхования должен быть ниже. То есть страховка для него должна быть дороже, чем для водителя, забывшего включить габаритные огни. 
 

Можно предусмотреть такой критерий для снижения стоимости страховки? Действующая информационная система учета нарушений позволяет вести базу данных в разрезе видов нарушений, и есть ли возможность интегрироваться с единой страховой базой данных?" - адресовал вопрос спикер мажилиса представителям Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и МВД. 

 
Получив утвердительный ответ о готовности и возможности доработать информационную систему, Нигматулин подчеркнул важность детальной проработки вопроса с учетом возможного вступления в силу этой нормы с 2023 года.
 
Законопроектом также предусматривается внедрение семейных (супружеских) пенсионных аннуитетов, участие компаний по страхованию жизни в Государственной образовательной накопительной системе, расширение гарантируемых классов страхования, включая обязательное страхование работника от несчастных случаев, пенсионные аннуитеты, страхование жизни, осуществляемое в рамках ГОНС, меры по противоборству страховому мошенничеству. 
 
Также депутаты обсудили вопросы расширения участия населения в рынке ценных бумаг, в том числе в процессах приватизации через IPO. 
 
По словам спикера мажилиса, фондовый рынок должен быть не просто местом перераспределения капитала, как это происходит сейчас, а стать одним из дополнительных источников доходов населения. 
 

Планируемая приватизация объектов квазигосударственного сектора будет способствовать участию населения в инвестировании и в конечном итоге отразится на росте доходов казахстанцев", - добавил Нигматулин. 

 
Кроме того, усиливаются меры по защите прав инвесторов на фондовом рынке. Вводится фидуциарная ответственность в отношении брокера и (или) управляющего инвестиционным портфелем за убытки, понесенные клиентом, в результате представленных инвестиционных рекомендаций. Центральный депозитарий предлагается трансформировать в региональный учётно-расчётный хаб путём расширения его функционала в части регистрации казахстанских депозитарных расписок, оказания услуг по раскрытию корпоративной информации, выполнения роли единого окна для обращения инвесторов за дивидендами и выплатами по облигациям.
 

В РК планируют усилить требования к информбезопасности финорганизаций

14.12.2021, 19:34 122662
В РК планируют усилить требования к информбезопасности финорганизаций
Фото: phonoteka.org
НУР-СУЛТАН.14 ДЕКАБРЯ - Требования к информационной безопасности финансовых организаций планируют усилить в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Утвердить перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования информационной безопасности на финансовом рынке, в которые вносятся изменения", - говорится в проекте постановления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), опубликованном на портале открытые НПА

 
В требования к обеспечению информационной безопасности банков, филиалов банков-нерезидентов РК и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, правил и сроков предоставления информации об инцидентах информационной безопасности, включая сведения о нарушениях, сбоях в информационных системах, планируют включить понятие АСОИ.
 
АСОИ - автоматизированная система уполномоченного органа, предназначенная для обработки информации о событиях и инцидентах информационной безопасности и интегрированная с системами информационной безопасности или системами банка, организации, осуществляющими в реальном времени сбор и анализ информации о событиях в информационной инфраструктуре.
 
Помимо этого, вносятся уточнения понятий "Нарушения, сбои в информационных системах" и "Сведения о нарушениях и сбоях в информационных системах", с целью конкретизации понятий вводятся новые понятия "Администратор", "Мобильное устройство", "Ноутбук" в связи с использованием понятий "в целях совершенствования процесса обеспечения информационной безопасности".
 
Планируется внести около 200 поправок. 

Публичные обсуждения продлятся до 30 декабря 2021 года.
 

Казахстан и Финляндия обсудили перспективы военного сотрудничества

14.12.2021, 17:58 132184
Казахстан и Финляндия обсудили перспективы военного сотрудничества
Фото: ecogosfond.kz
НУР-СУЛТАН.14 ДЕКАБРЯ - В Минобороны обсудили перспективы военного сотрудничества Казахстана и Финляндии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Министерстве обороны РК, состоялась встреча начальника департамента международного сотрудничества полковника Олжаса Хусаинова и военного атташе Финляндии в Российской Федерации по совместительству в Казахстане капитана 3 ранга Хейкки Антеро Маттила.
 

Стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес. Необходимо отметить, что Хейкки Антеро Маттила был аккредитован в качестве военного атташе в Республике Казахстан в феврале текущего года", - сообщили в ведомстве.

 
 

Подготовлен проект постановления о республиканском бюджете на 2022-2024 годы

14.12.2021, 13:27 147448
Подготовлен проект постановления о республиканском бюджете на 2022-2024 годы
НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - На публичном обсуждении до 29 декабря 2021 года находится проект постановления "О реализации закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Предлагается принять к исполнению республиканский бюджет на 2022-2024 годы, в том числе на 2022 год в следующих объемах: 
 
1) доходы - 12 848 935 138 тысяч тенге, в том числе по:
 
налоговым поступлениям - 8 919 134 985 тысяч тенге;
 
неналоговым поступлениям - 286 053 324 тысячи тенге;
 
поступлениям от продажи основного капитала - 2 251 000 тысяч тенге;
 
поступлениям трансфертов - 3 641 495 829 тысяч тенге;
 
2) затраты - 15 645 414 740 тысяч тенге;
 
3) чистое бюджетное кредитование - 106 429 972 тысячи тенге, в том числе:
 
бюджетные кредиты - 263 831 891 тысяча тенге;
 
погашение бюджетных кредитов - 157 401 919 тысяч тенге;
 
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 2 999 943 тысячи тенге, в том числе:
 
приобретение финансовых активов - 2 999 943 тысячи тенге;
 
5) дефицит бюджета - -2 905 909 517 тысяч тенге, или 3,3 процента к валовому внутреннему продукту страны;
 
6) ненефтяной дефицит бюджета - -7 043 674 017 тысяч тенге, или 8,1 процента к валовому внутреннему продукту страны;
 
7) финансирование дефицита бюджета - 2 905 909 517 тысяч тенге.
 
Предполагается ввести в действие постановление с 1 января 2022 года.

 

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