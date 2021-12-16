Сенаторы направили на доработку законопроект об усилении защиты животных

Основной целью законопроекта является правовое регулирование общественных отношений в области ответственного обращения с животными в целях их защиты, обеспечения безопасности, прав и иных законных интересов граждан при обращении с животными, а также укрепления нравственности и соблюдения принципов гуманности общества при обращении с животными", - сообщили в сенате.
Задачей документа является усиление защиты животных от жестокого обращения, страдания и гибели, запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех средствах массовой информации, а также ряд других требований в сфере защиты домашних животных.
Также в ходе заседания депутаты обсуждали сопутствующие законопроекты "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными". По итогам расширенного заседания законопроекты было решено направить на рассмотрение палаты.
В последнее время в Сети все чаще стали появляться сообщения о жестокости в отношении животных.
Так, в ноябре, в Алматы в жилом комплексе "Асыл Тау" живодер избил собаку. Спустя две недели в Алматинской области садист поджег собаку. Еще одно изуверское преступление произошло 4 мая 2021 года в Таразе. Только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Экологический общественный союз назвал данный случай преступлением против человечности.
Напомним, в Казахстане продолжает расти количество зарегистрированных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными. В связи с этим разработан законопроект об ответственном обращении с животными. Между тем зоозащитники считают, что законопроект о защите животных не решит проблему жестокого обращения с питомцами.