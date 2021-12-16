Сенаторы направили на доработку законопроект об усилении защиты животных

НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Наказания за жестокое обращение с животными ужесточат. Законопроект "Об ответственном обращении с животными" сенаторы сегодня обсудили на расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основной целью законопроекта является правовое регулирование общественных отношений в области ответственного обращения с животными в целях их защиты, обеспечения безопасности, прав и иных законных интересов граждан при обращении с животными, а также укрепления нравственности и соблюдения принципов гуманности общества при обращении с животными", - сообщили в сенате.

Задачей документа является усиление защиты животных от жестокого обращения, страдания и гибели, запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех средствах массовой информации, а также ряд других требований в сфере защиты домашних животных.

Также в ходе заседания депутаты обсуждали сопутствующие законопроекты "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными". По итогам расширенного заседания законопроекты было решено направить на рассмотрение палаты.

В последнее время в Сети все чаще стали появляться сообщения о жестокости в отношении животных.



