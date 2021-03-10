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Команда Казахстана по фристайлу-могулу завоевала две медали на чемпионате мира в Алматы

09.03.2021 17146
Алматы. 9 марта. Kazakhstan Today - 8 марта в Алматы состоялся первый соревновательный день чемпионата мира по фристайлу-могулу, передает Kazakhstan Today.

Команде Казахстана удалось завоевать медали. На подиум поднялись Юлия Галышева и Павел Колмаков. 

Напомним, Галышева смогла подняться на вторую ступень пьедестала. Она завоевывает награды на четвертом чемпионате мира подряд. Колмаков, в свою очередь, впервые стал призером мирового первенства. В тяжелой борьбе он стал обладателем "бронзы", сообщила пресс-служба НОК Казахстана.
 
Как сообщалось ранее, чемпионат мира по фристайлу, включающий в себя могул и акробатику, проходит в Алматы, на Шымбулаке, с 8 по 11 марта.
 

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