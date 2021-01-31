Чемпионат мира по фристайлу-2021 пройдет в Алматы

Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - Казахстан примет чемпионат мира по фристайлу, передает Kazakhstan Today.

Чемпионат мира по фристайлу, включающей в себя могул и акробатику, впервые пройдет в Алматы на "Шымбулаке" в период с 8 по 11 марта, сообщает Национальный олимпийский комитет

Международная федерация лыжного спорта (FIS) направила письмо в адрес Национальной лыжной ассоциации РК с предложением о проведении чемпионата мира по фристайлу в дисциплинах могул и лыжная акробатика на территории Республики Казахстан, в Алматы, на горном курорте "Шымбулак", в дополнение к запланированным финальным этапам Кубка мира (13-14 марта).

Отмечается, что Казахстан принял предложение в сжатые сроки, так как канадский Калгари не смог принять мировое первенство в этом году.

Проведение чемпионата мира в Казахстане - это действительно историческое событие, и мы рады, что FIS предложила нашу страну в качестве организатора. Бесспорно, наши атлеты, как могулисты, так и акробаты, заслужили такой подарок, достойно представляя Казахстан на международной арене на протяжении многих лет. Нашей главной задачей, помимо организации мирового первенства на высоком уровне, станет обеспечение мер безопасности, как для участников турнира, так и для жителей города. Мы изучаем опыт других стран, учитываем безопасную логистику, медицинское сопровождение и ограничения передвижения спортсменов. Могу заверить, что все меры безопасности будут соблюдены на самом высоком уровне. Более того, соревнования обязательно будут транслировать международные и казахстанские каналы, чтобы каждый болельщик смог в режиме реального времени следить за успехами спортсменов", - отметил президент Национальной лыжной ассоциации РК Диас Сулейменов.

Горнолыжный курорт "Шымбулак" уже дважды принимал этапы Кубка мира FIS, и в этом году снова значится в календаре Международной федерации в качестве места проведения финального этапа Кубка мира. Учитывая высокий уровень организации и опыт в проведении крупнейших мировых турниров, именно Казахстану было доверено проведение и чемпионата мира.

Спортивный сезон 2020/2021 является квалификационным периодом, в котором спортсмены зарабатывают квоты на участие в зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Как отмечают в Национальной лыжной ассоциации Республики Казахстан, в ближайшее время предстоит масштабная подготовительная работа, так как в Алматы прилетят лидеры мирового фристайла, а количество соревновательных дней увеличено с 2 до 6.

Как сообщает пресс-служба FIS, Ассоциация лыжного спорта Казахстана вместе с FIS, Infront и другими заинтересованными сторонами пришли к соглашению о проведении с 8 по 11 марта чемпионата мира по фристайлу 2021 года в дисциплинах "могул" и "лыжная акробатика".

В связи с развитием пандемии COVID-19 и мерами по охране здоровья и безопасности, принятыми китайскими органами здравоохранения и правительством, чемпионат мира FIS по фристайлу, и сноуборду, первоначально запланированный к проведению в Чжанцзякоу, был отменен в начале этого сезона.

Программа соревнований:

Могул: 8 марта 2021 года

Параллельный могул: 9 марта 2021 года

Лыжная акробатика: 10 марта 2021 года

Командные соревнования в лыжной акробатике: 11 марта 2021 года

Кроме того, 13-14 марта 2021 года на Шымбулаке состоится финал Кубка мира по лыжной акробатике и могул.

По данным СМИ, правительство Канады ввело более строгий порядок въезда в страну из-за появления новых штаммов коронавируса. По новым правилам, въезжающие в страну должны сдавать тест на отсутствие COVID-19. Всем прибывающим в Канаду из-за границы будет необходимо сдать тест на выявление COVID-19 в аэропорту, а затем дождаться результатов анализов в гостинице. При этом приезжие будут платить за размещение самостоятельно. Также Канада на три месяца приостановила авиасообщение с Мексикой и Карибами. Ранее из-за коронавируса был отменен Чемпионат Канады по фигурному катанию. Такое решение связано с увеличением числа заболевших коронавирусом в стране. Турнир должен был пройти с 8 по 14 февраля в Ванкувере, но риски, связанные с проведением мероприятия, были сочтены слишком высокими.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 771 тыс. человек, скончались более 19,8 тыс. человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства