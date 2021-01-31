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Сводка эпидситуации в Казахстане на 30 января

30.01.2021 205471
Сводка эпидситуации в Казахстане на 30 января
Нур-Султан. 30 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 30 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 185 369 случаев с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зарегистрированы 1370 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 185 369 случаев, из них:
 
в городе Нур-Султане - 22 111(+139);
 
в городе Алматы - 21 897 (+90);
 
в ВКО - 20 080 (+67);
 
в Атырауской области - 15 967 (+31); 
 
в Карагандинской области - 13 705 (+81);
 
в Павлодарской области - 13 112 (+267);
 
в ЗКО - 10 873(+91); 
 
в СКО - 10 773 (+115);
 
в Акмолинской области - 10 566 (+205);
 
в Костанайской области - 10 119 (+110);
 
в Алматинской области - 9155 (+83);
 
в городе Шымкенте - 5852 (+17); 
 
в Жамбылской области - 5543 (+27);
 
в Туркестанской области - 4065 (+19);
 
в Мангистауской области - 4025 (+11);
 
в Актюбинской области - 3932 (+6);
 
в Кызылординской области - 3594 (+11).
 
За прошедшие сутки в Казахстане 1452 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего выздоровели 167 047 человек.
 

На 30 января лечение от КВИ продолжают получать 27 403 человек (15 787 КВИ+ и 11 616 КВИ-), из них в стационарах находятся 6430 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 973 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 265 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 61 пациент; на аппарате ИВЛ - 43 пациента", - сообщили в МВК по нераспространению COVID-19 .

 
На 28 января 2021 года зарегистрировано 70 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 95 человек.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано 47 787 заболевших пневмонией с признаками COVID-19, случаев с летальным исходом - 566, всего выздоровели - 35 605 человек.
 

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