Сводка эпидситуации в Казахстане на 30 января

Нур-Султан. 30 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 30 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 185 369 случаев с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1370 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 185 369 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 22 111(+139);

в городе Алматы - 21 897 (+90);

в ВКО - 20 080 (+67);

в Атырауской области - 15 967 (+31);

в Карагандинской области - 13 705 (+81);

в Павлодарской области - 13 112 (+267);

в ЗКО - 10 873(+91);

в СКО - 10 773 (+115);

в Акмолинской области - 10 566 (+205);

в Костанайской области - 10 119 (+110);

в Алматинской области - 9155 (+83);

в городе Шымкенте - 5852 (+17);

в Жамбылской области - 5543 (+27);

в Туркестанской области - 4065 (+19);

в Мангистауской области - 4025 (+11);

в Актюбинской области - 3932 (+6);

в Кызылординской области - 3594 (+11).

За прошедшие сутки в Казахстане 1452 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего выздоровели 167 047 человек.

На 30 января лечение от КВИ продолжают получать 27 403 человек (15 787 КВИ+ и 11 616 КВИ-), из них в стационарах находятся 6430 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 973 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 265 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 61 пациент; на аппарате ИВЛ - 43 пациента", - сообщили в МВК по нераспространению COVID-19 .

На 28 января 2021 года зарегистрировано 70 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 95 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано 47 787 заболевших пневмонией с признаками COVID-19, случаев с летальным исходом - 566, всего выздоровели - 35 605 человек.

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