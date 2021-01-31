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Алматы и Нур-Султан вышли из "красной" зоны

30.01.2021 52543
Алматы и Нур-Султан вышли из "красной" зоны
Нур-Султан. 30 января. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 представила матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 января 2021 года, передает Kazakhstan Today.
 
По обновленным данным, в "красной" зоне остаются Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области.
 
В "зелёной" зоне - все остальные регионы.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 30 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 185 369 случаев с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1370 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 

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