Алматы и Нур-Султан вышли из "красной" зоны

Нур-Султан. 30 января. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 представила матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 января 2021 года, передает Kazakhstan Today.

По обновленным данным, в "красной" зоне остаются Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области.

В "зелёной" зоне - все остальные регионы.

Напомним, по состоянию на 23.59 30 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 185 369 случаев с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1370 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства