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Юлия Путинцева снялась с матча против второй ракетки мира

19.09.2020
Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - Стала известна причина, по которой казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла доиграть матч против второй ракетки мира румынки Симоны Халеп на турнире в Риме, передает Kazakhstan Today. 
 
Путинцева снялась из-за проблем со спиной, сообщает Vesti.kz.
 
После проигрыша первого сета (2:6) Путинцева вызвала на корт врача, после чего продолжила борьбу, но старалась проводить розыгрыши как можно короче. Проиграв еще два гейма, казахстанка подошла к сетке и отказалась от продолжения борьбы.
 
Таким образом, Халеп вышла в полуфинал турнира Internazionali BNL d'Italia, где сыграет с белорусской Викторией Азаренко или испанкой Гарбин Мугурусой.
 

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