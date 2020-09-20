Юлия Путинцева снялась с матча против второй ракетки мира

Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - Стала известна причина, по которой казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла доиграть матч против второй ракетки мира румынки Симоны Халеп на турнире в Риме, передает Kazakhstan Today.

Путинцева снялась из-за проблем со спиной, сообщает Vesti.kz

После проигрыша первого сета (2:6) Путинцева вызвала на корт врача, после чего продолжила борьбу, но старалась проводить розыгрыши как можно короче. Проиграв еще два гейма, казахстанка подошла к сетке и отказалась от продолжения борьбы.

Таким образом, Халеп вышла в полуфинал турнира Internazionali BNL d'Italia, где сыграет с белорусской Викторией Азаренко или испанкой Гарбин Мугурусой.

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