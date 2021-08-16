В Казахстане отмечают День спорта

Фото: elbasy_nazarbayev
В соответствии с указом Первого Президента Казахстана от 15 ноября 2003 года День спорта ежегодно отмечается в третье воскресенье августа.
Пресс-служба Первого Президента - Елбасы опубликовала в социальной сети Instagram фотографию Нурсултана Назарбаева, играющего в большой теннис.
Елбасы личным примером активно пропагандирует здоровый образ жизни и занятия спортом", - подписали кадр.
На прошедших в Токио летних Олимпийских играх сборная Казахстана завоевала восемь бронзовых медалей. Призерами Олимпиады-2020 в составе сборной Казахстана стали: боксеры Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, дзюдоист Елдос Сметов, каратист Дархан Есадилов, борец-вольник Нурислам Санаев, а также каратистка Софья Берульцева.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении наград всем призерам Олимпиады.
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