В Казахстане отмечают День спорта

Фото: elbasy_nazarbayev

НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - В Казахстане 15 августа отмечают День спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с указом Первого Президента Казахстана от 15 ноября 2003 года День спорта ежегодно отмечается в третье воскресенье августа.

Пресс-служба Первого Президента - Елбасы опубликовала в социальной сети Instagram фотографию Нурсултана Назарбаева, играющего в большой теннис.

Елбасы личным примером активно пропагандирует здоровый образ жизни и занятия спортом", - подписали кадр.

На прошедших в Токио летних Олимпийских играх сборная Казахстана завоевала восемь бронзовых медалей . Призерами Олимпиады-2020 в составе сборной Казахстана стали: боксеры Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, дзюдоист Елдос Сметов, каратист Дархан Есадилов, борец-вольник Нурислам Санаев, а также каратистка Софья Берульцева.

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