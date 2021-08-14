Токаев подписал указ о присуждении госнаград участникам Олимпиады в Токио

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За высокие спортивные достижения на ХХХII летних Олимпийских играх Токио-2020 наградить: орденом "Барыс" ІІІ степени Сметова Елдоса, инструктора-спортсмена ОО "Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан"", - говорится в документе.
Кроме того, Зульфию Чиншанло решено наградить орденом "Достык" ІІ степени. Орденом "Курмет" наградят Дархана Асадилова, Берульцеву Софью, Бибосинова Сакена, Кункабаева Камшыбека, Санаева Нурислама и Сона Игоря. Все эти спортсмены завоевали бронзовые медали на Олимпиаде.
Напомним, Казахстан занял 83-е место в общекомандном зачете по итогам Олимпийских игр-2020, прошедших в Токио.
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