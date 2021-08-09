Озвучено итоговое место Казахстана в медальном зачете Олимпийских игр в Токио

Фото: НОК РК
Теперь Казахстан занимает 83-е место - это уже итоговая позиция страны в зачете Олимпиады-2020.
Впервые в истории казахстанские спортсмены не смогли завоевать ни "золота", ни "серебра" на летних Олимпийских играх. В копилке команды только бронзовые медали - их восемь. Призерами турнира стали дзюдоист Елдос Сметов, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов, борец Нурислам Санаев и каратисты Дархан Асадилов и Софья Берульцева.
Всего на Олимпиаде в Токио от Казахстана выступило 97 спортсменов, они представляли страну в 27 видах спорта.
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