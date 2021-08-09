Озвучено итоговое место Казахстана в медальном зачете Олимпийских игр в Токио

Фото: НОК РК

ТОКИО. 8 АВГУСТА - В заключительный день соревнований на Олимпиаде в Токио Казахстан потерял еще одну позицию в медальном зачете, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Теперь Казахстан занимает 83-е место - это уже итоговая позиция страны в зачете Олимпиады-2020.

Всего на Олимпиаде в Токио от Казахстана выступило 97 спортсменов, они представляли страну в 27 видах спорта.

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