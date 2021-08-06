Казахстанский борец Нурислам Санаев получил бронзу на Олимпиаде

Фото: REUTERS

ТОКИО. 5 АВГУСТА - Казахстанский борец вольного стиля Нурислам Санаев завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В схватке за бронзовую медаль в категории до 57 килограммов он встретился с представителем Болгарии Георгием Вангеловым, пишет olympic.kz

Первый период остался за Санаевым. Он смог завоевать три балла, которые вывели его вперед. Затем он еще смог взять два балла, обеспечив себе преимущество.

В итоге Санаев уверенно выиграл со счетом 5:1.





Отметим, что это шестая олимпийская медаль сборной РК. Пятую бронзовую медаль на Олимпиаде-2021 в Токио принёс Казахстану боксер Сакен Бибосынов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства