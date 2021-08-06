Казахстанский боксёр завоевал пятую "бронзу" на Олимпиаде-2021

Фото: sports.kz

ТОКИО. 5 АВГУСТА - Пятую бронзовую медаль на Олимпиаде-2021 в Токио принёс Казахстану боксер Сакен Бибосынов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Бибосынов принял участие в полуфинальном бою весовой категории до 52 килограммов, в котором уступил британцу Галалу Яфаю - 0:0. Проигравшие в полуфиналах боксерского турнира автоматически становятся обладателями "бронзы"", - сообщает Sports.kz.

Первую медаль заработал дзюдоист Елдос Сметов, вторую и третью "бронзу" завоевали тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, четвёртую - боксёр Камшыбек Кункабаев.

Также как минимум на "бронзу" рассчитывает каратист Дархан Асадилов. Он поборется за выход в финал олимпийского турнира сегодня после 17.00.

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