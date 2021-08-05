Тринадцатый день Олимпиады: в активе Казахстана четыре "бронзы"

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ТОКИО. 4 АВГУСТА - Казахстанские спортсмены выступили в четырех видах спорта, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В Токио состоялись заезды четвертьфинальные заезды среди женщин в каноэ одиночке на дистанции 200 метров. Казахстан представляла Маргарита Торлопова. Выступая в своем заезде, финишировала седьмой с результатом 49.051 секунды. Этот результат не позволил ей попасть в полуфинал соревнований. Согласно правилам, в полуфинал турнира выходят только две лучшие участницы заезда, сообщает Olympic.kz

Завершились четвертьфинальные заезды среди женщин в байдарке-одиночке на дистанции 500 метров. Представляющая Казахстан в этой дисциплине Наталья Сергеева выступала в третьем заезде. Казахстанка финишировала шестой с результатом 1.55.776. Этого результата оказалось недостаточно, для того, чтобы отобраться в полуфинал Олимпийских игр.

В полуфинальной схватке в категории до 57 килограммов в рамках олимпийских соревнований по вольной борьбе на ковер вышел лидер команды Казахстана в этом весе Нурислам Санаев. Ему противостоял четвертый номер рейтинга Кумар Рави из Индии. Схватку выиграл индийский спортсмен. Санаев сразится за "бронзу". Соперник определится позже в утешительном раунде.

Состоялась квалификация в спринте в рамках соревнований по велоспорту на треке. В этом виде программы казахстанскую команду представил Сергей Пономарев. Спортсмен занял итоговое 29-е место. Этот результат не позволил ему пройти дальше. Пономарев также примет участие в кейрине.

На Олимпийских играх в Токио состоялись полуфинальные поединки по боксу в самой тяжелой весовой категории. Казахстанец Камшыбек Кункабаев по итогам своей встречи завершил турнир с бронзовой медалью . В активе Казахстана теперь четыре "бронзы". Ранее третьими стали дзюдоист Елдос Сметов, штангисты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло.

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