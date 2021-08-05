Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев завоевал бронзу на Олимпиаде

Фото: olympic.kz

ТОКИО. 4 АВГУСТА - На Олимпийских играх в Токио состоялись полуфинальные поединки по боксу в самой тяжелой весовой категории. Казахстанец Камшыбек Кункабаев по итогам своей встречи завершил турнир с бронзовой медалью, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Капитан команды Казахстана по боксу, выступающий в весовой категории свыше 91 килограмма, Камшыбек Кункабаев в полуфинале встретился с американцем Ричардом Торресом-младшим, пишет olympic.kz

По данным издания, соперник очень активно начал поединок. Он работал первым номером, чаще наносил удары, а также был точнее. Он проводил стремительные атаки, завладев преимуществом - раунд за американцем.

Отмечается, что во втором раунде Кункабаев смог несколько раз точно пробить, записал в свой актив результативные атаки. Однако Торрес справился с давлением. Более того, он отправил Камшыбека в нокдаун. Также в этом раунде с казахстанца были сняты очки.

В заключительной трехминутке ситуация не изменилась. Преимуществом владел оппонент. У Камшыбека открылось рассечение, из-за которого бой был остановлен.

Победу в итоге отдали американцу. Наш спортсмен завершил Олимпиаду с бронзовой медалью. Также в этой категории третьим стал британец Фрейзер Кларк. Торрес в свою очередь за золотую медаль сразится с Баходиром Джалоловым из Узбекистана.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства