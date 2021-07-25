Фото: сайт olympic.k

ТОКИО. 24 ИЮЛЯ - Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов принёс Казахстану первую медаль на Олимпиаде в Токио, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В поединке за бронзовую медаль, казахстанский дзюдоист, представляющий Казахстан в весовой категории до 60 килограммов, одержал уверенную победу над соперником из Нидерландов Торнике Тсакодеа", - сообщает Olympic.kz.

Напомним, в полуфинальной схватке Сметов уступил японцу Наохисе Такато.

В активе казахстанца уже есть серебряная награда Олимпийских игр. Ее Сметов завоевал на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

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