Тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр

ТОКИО. 26 ИЮЛЯ - 26 июля, представительница команды Казахстана по тяжелой атлетике Зульфия Чиншанло завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Успеха спортсменка добилась в категории до 55 килограммов. В "рывке" Чиншанло в лучшей попытке подняла 90 килограммов. Первый подход в "толчке" не засчитали. Причем ее стартовый заявленный вес принес бы ей "бронзу", сообщает Olympic.kz

Второй подход оказался успешнее - Зульфия попала на пьедестал. На третью попытку спортсменка решила не выходить. В итоге казахстанка с суммой двоеборья 213 килограммов стала бронзовым призером.

Чемпионкой же стала Хидилин Диас из Филиппин - 224 (97+127) килограмма. Китаянка Ляо Цююнь завоевала "серебро" - 223 (97+126) килограмма.

Теперь в активе Казахстана три "бронзы". Ранее третье место заняли дзюдоист Елдос Сметов и штангист Игорь Сон

Напомним, казахстанские спортсмены на Олимпиаде в Токио 26 июля выступают в семи видах спорта.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства