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НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Казахстанские спортсмены на Олимпиаде в Токио в понедельник выступят в семи видах спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В столице Японии Токио продолжается одно из самых долгожданных спортивных событий этого лета - XXXII Олимпийские игры. Отложенные на один год, ОИ-2020 проходят в строгом соответствии с требованиями и правилами Оргкомитета, Международного Олимпийского комитета и правительства Японии, сообщает Olympic.kz.

Анонс дня с расписанием событий и выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2020:

Стрельба из лука. Мужские командные соревнования. Санжар Мусаев, Ильфат Абдуллин, Денис Ганькин. Начало: 06.30

Дзюдо. Мужские соревнования. Жансай Смагулов (до 73 килограммов). Начало: 08.00

Теннис. Женщины. Елена Рыбакина. Начало: 08.00

Гребной слалом. Мужчины. Александр Куликов. Начало: 11.00

Настольный теннис. Мужчины. Кирилл Герасименко. Начало: 11.30

Бокс. Мужчины. Сакен Бибосынов. Начало: 15.03

Тяжелая атлетика, женщины (до 55 килограммов). Зульфия Чиншанло. Начало: 16.55

Разница во времени между Нур-Султаном и Токио составляет +3 часа.





По информации Olympic.kz , мужская команда Казахстана по стрельбе из лука завершила участие в командных соревнованиях на Олимпиаде. В 1/8 финала Казахстанские лучники уступили команде Индии. Встреча завершилась со счетом 2:6. В составе команды Казахстана выступили: Санжар Мусаев, Ильфат Абдуллин и Денис Ганькин.





Дополнено: Международный олимпийский комитет разрешил медалистам XXXII летних Олимпийских игр снимать маски во время проведения церемонии награждения. Благодаря этому они смогут попозировать перед фотографами с медалями и открытым лицом, пишет Вести.RU.





МОК уже утвердил соответствующий протокол, о чем говорится на его официальном сайте. Однако имеются и регламентирующие пункты. Так, маски могут быть сняты атлетами после исполнения национального гимна, когда подадут специальный знак. Без масок олимпийцы смогут находиться только 30 секунд.





Кроме того, спортсмены будут обязаны оставаться в пределах своей ступени пьедестала, а сразу после истечения положенного времени маски потребуется надеть обратно. Покинуть свою ступень для совершения группового фото медалисты все же могут, но уже в масках.

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