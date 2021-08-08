Казахстан завершил Олимпиаду в Токио с 8 бронзовыми медалями

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ТОКИО. 7 АВГУСТА - Казахстан официально завершил выступления на Олимпийских игра-2020 в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Восьмую и последнюю бронзовую медаль в актив Казахстана внесла 20-летняя каратистка Софья Берульцева

В 1/2 финала весовой категории свыше 61 килограмма она встречалась с египтянкой Ферьял Абдельазиз, бронзовой призеркой чемпионата мира 2018 года, которая уступила ей со счетом 4:5.





В сегодняшнем состязании легкоатлетка Жанна Мамажанова стала 46-й в марафоне среди женщин. Казахстанка преодолела дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 37 минут и 42 секунды. Каратист Данияр Юлдашев не прошел в полуфинал, проиграв три поединка из четырех. Пятиборец Павел Ильяшенко стал 32-м. Борец Даулет Ниязбеков в поединке за бронзовую награду уступил спортсмену из Индии со счетом 0:8. Казахстанский спринтер Сергей Пономарев не смог финишировать в предварительных соревнованиях из-за падения.

Призерами Олимпиады-2020 в составе сборной Казахстана стали: боксеры Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, дзюдоист Елдос Сметов, каратист Дархан Есадилов, борец-вольник Нурислам Санаев.

Выступление в Токио оказалось худшим в истории Казахстан на летних ОИ. Меньше медалей было только в Сиднее-2000 - семь наград, но в их числе были три золотые и четыре серебряные", - пишет Vesti.kz .

На предыдущих Играх в копилке национальной сборной было как минимум одно золото и серебро. На Олимпиаде в Атланте-1996, Сиднее-2000 и Лондоне- 2012 казахстанские спортсмены выиграли по три золотые медали, в Пекине-2008 - две, в Афинах-2004 - одну.

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