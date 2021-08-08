Каратистка Берульцева гарантировала восьмую бронзовую медаль для Казахстана

Фото: olympic.kz

ТОКИО. 7 АВГУСТА - Казахстанская каратистка Софья Берульцева провела третий поединок в весе свыше 61 килограмма на Олимпиаде-2020, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На этот раз она встречалась с азербайджанкой Ириной Зарецкой, чемпионкой мира 2018 года. Берульцева победила со счетом 5:4 и вышла в полуфинал турнира, гарантировав себе как минимум бронзовую медаль, пишет Vesti.kz

Первую схватку казахстанка завершила вничью, а во второй одержала первую победу на олимпийском турнире.

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