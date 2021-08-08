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Анонс выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио

07.08.2021 8857
Анонс выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио
НУР-СУЛТАН. 7 АВГУСТА - Сегодня казахстанские спортсмены выступят в 5 видах спорта на Олимпиаде в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Расписание выступлений казахстанских спортсменов 7 августа: 
 
 - Легкая атлетика. Марафон. Женщины. Финал Жанна Мамажанова. Начало: 04.00;
 
 - Каратэ. Женщины. Квалификация +61 килограмм. Софья Берульцева. Начало 11.00;
 
 - Каратэ. Мужчины. Квалификация +75 килограммов. Данияр Юлдашев. Начало: 11.00;
 
 - Современное пятиборье. Мужчины. Павел Ильяшенко. Начало: 11.42;
 
 - Велотрек. Кейрин. Мужчины. Сергей Пономарев. Начало: 12.48;
 
 - Вольная борьба. Мужчины. Утешительный поединок 65 килограммов. Даулет Ниязбеков. Начало: 15.45.
 
 

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