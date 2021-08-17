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Винокуров вновь возглавит велокоманду "Астана"

16.08.2021 6805
Винокуров вновь возглавит велокоманду "Астана"
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В 2022 году Александр Винокуров вновь станет руководителем велокоманды "Астана", передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Александр Винокуров вернется к исполнению своих обязанностей в качестве спортивного руководителя команды в 2022 году и возьмет на себя все функции по комплектованию состава гонщиков и персонала, а также по всей спортивной деятельности проекта", - сообщает пресс-служба велокоманды.

 
Казахстанские партнеры подтвердили, что продолжат поддерживать проект в качестве акционера и титульного спонсора в течение следующего сезона.
 
На данный момент команда находится в процессе подготовки к своему 17-му сезону в высшей лиге мирового велоспорта, и в ближайшее время начнет объявление о продлении контрактов и подписании новых гонщиков, говорится в сообщении.
 
Ранее стало известно, что именитый велогонщик Казахстана Александр Винокуров покинул команду перед стартом на "Тур де Франс" и больше не является членом совета директоров и генеральным менеджером велокоманды Astana-Premier Tech.
 
В Министерстве культуры и спорта Казахстана заявили, что министерство как уполномоченный орган в сфере спорта своевременно не было поставлено в известность о готовящихся решениях в команде и пообещали дать полную правовую оценку всем действиям, которые произошли в велокоманде "Астана".
 

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