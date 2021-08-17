Винокуров вновь возглавит велокоманду "Астана"

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НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В 2022 году Александр Винокуров вновь станет руководителем велокоманды "Астана", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Александр Винокуров вернется к исполнению своих обязанностей в качестве спортивного руководителя команды в 2022 году и возьмет на себя все функции по комплектованию состава гонщиков и персонала, а также по всей спортивной деятельности проекта", - сообщает пресс-служба велокоманды.

Казахстанские партнеры подтвердили, что продолжат поддерживать проект в качестве акционера и титульного спонсора в течение следующего сезона.

На данный момент команда находится в процессе подготовки к своему 17-му сезону в высшей лиге мирового велоспорта, и в ближайшее время начнет объявление о продлении контрактов и подписании новых гонщиков, говорится в сообщении.

В Министерстве культуры и спорта Казахстана заявили , что министерство как уполномоченный орган в сфере спорта своевременно не было поставлено в известность о готовящихся решениях в команде и пообещали дать полную правовую оценку всем действиям, которые произошли в велокоманде "Астана".

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