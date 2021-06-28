Министерство культуры и спорта прокомментировало увольнение велогонщика Винокурова

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - В Министерстве культуры и спорта Казахстана выступили с заявлением по поводу ситуации, сложившейся в команде "Астана" с Александром Винокуровым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ведомстве заявили, что министерство, как уполномоченный орган в сфере спорта, своевременно не было поставлено в известность о готовящихся решениях в команде.

В настоящее время осуществляется процесс передачи президентского спортивного клуба "Астана" и всех входящих в его структуру профессиональных спортивных клубов, и в том числе велокоманды "Астана", в ведение Министерства культуры и спорта", - говорится в заявлении министерства.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в ближайшее время, после завершения этих процедур, будет дана полная правовая оценка всем действиям, которые произошли в велокоманде "Астана".

Накануне стало известно, что именитый велогонщик Казахстана Александр Винокуров покинул команду перед стартом на "Тур де Франс" и больше не является членом совета директоров и генеральным менеджером велокоманды Astana-Premier Tech.

Французское издание сообщило, что он был уволен из-за конфликта, который якобы имелся между Винокуровым и руководством велокоманды.

Позже сам Александр Винокуров прокомментировал инцидент, заявив, что шокирован решением об отстранении от должности в преддверии "Тур де Франс".

Конечно, я шокирован таким решением. Все знают, что велоспорт - это дело всей моей жизни", - заявил спортсмен.

Руководство велокоманды "Астаны" заявило, что Александр Винокуров перестает исполнять обязанности спортивного руководителя команды, но остается ценным членом Astana – Premier Tech.

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