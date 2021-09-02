Фото: НОК

ТОКИО. 1 СЕНТЯБРЯ - Казахстанец Нурдаулет Жумагали выиграл бронзовую медаль Паралимпиады в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Он поднялся на третью ступень пьедестала в плавании. В решающем заплыве на дистанции 100 метров брассом (SB13) Жумагали показал время 1:05:20, что и принесло ему медаль, сообщает Olympic.kz.

Победу одержал Талисо Энгель из Германии. Второе место занял Генри Эбрахамс, представляющий США.

Добавим, что на сегодняшний день в активе сборной Казахстана пять медалей. Ранее золотую награду завоевал Давид Дегтярев (пауэрлифтер), дзюдоисты Ануар Сариев, Зарина Байбатина и Темиржан Даулет взяли " серебро ".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства