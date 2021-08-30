Казахстан завоевал четвертую медаль на Паралимпиаде в Токио

Фото: paralympic.kz

ТОКИО. 29 АВГУСТА - Казахстанка Зарина Байбатина стала обладательницей серебряной медали Паралимпиады в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На пути к медали она успешно выступила в полуфинале, победив соперницу - итальянку Каролину Косту - в весе свыше 70 килограммов.

В финале казахстанке противостояла Дурсадаф Каримова из Азербайджана, которая оказалась сильнее и стала обладательницей высшей паралимпийской награды.

У спортсменки из Казахстана - серебро.

Таким образом, в арсенале сборной РК на данный момент три серебряные медали и одна золотая.

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