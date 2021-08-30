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Казахстан завоевал четвертую медаль на Паралимпиаде в Токио

29.08.2021 8938
Казахстан завоевал четвертую медаль на Паралимпиаде в Токио
Фото: paralympic.kz
ТОКИО. 29 АВГУСТА - Казахстанка Зарина Байбатина стала обладательницей серебряной медали Паралимпиады в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На пути к медали она успешно выступила в полуфинале, победив соперницу - итальянку Каролину Косту - в весе свыше 70 килограммов.
 
В финале казахстанке противостояла Дурсадаф Каримова из Азербайджана, которая оказалась сильнее и стала обладательницей высшей паралимпийской награды.
 
У спортсменки из Казахстана - серебро.
 
Таким образом, в арсенале сборной РК на данный момент три серебряные медали и одна золотая.
 

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