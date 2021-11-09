Система Orphus

Раимкулова наградила тренеров и боксеров

08.11.2021, 20:51 9478
Раимкулова наградила тренеров и боксеров
Фото: пресс-служба МКС РК
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова приняла победителей, призеров XXI чемпионата мира по боксу, который прошел в Белграде - столице Сербии, и их личных тренеров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр отметила несколько значимых событий, сообщает пресс-служба МКС.
 

Казахстан как независимое государство постоянно участвует в чемпионатах мира по боксу с 1993 года. На 15 чемпионатах мира наши мастера кожаных перчаток завоевали 51 медаль. Из них 14 золотых, 15 серебряных, 22 бронзовых. В Сербии мы опередили США по количеству медалей и поднялись в общем зачете на третье место после Кубы и России. Это говорит о том, что мы являемся одним из ведущих государств мира по боксу. Надеюсь, что и в дальнейшем, благодаря кропотливому труду, наши спортсмены покажут высокие результаты в международных соревнованиях", - сказала министр.

 
Кроме того, Актоты Раимкулова отметила, что все наши боксеры боролись на ринге изо всех сил и яркими поединками завоевали высокую оценку болельщиков.
 

Вы продемонстрировали свое высокое мастерство в этом чемпионате. В каждом поединке вы проявляли большую волю к победе. За каждой большой победой, наряду с упорством спортсмена, стоит упорный тренерский труд. Хочу сказать отдельное спасибо нашему тренерскому составу. Пусть боксеры оправдают ваши ожидания", - сказала министр.

 
В ходе встречи капитан национальной сборной Аблайхан Жусупов поблагодарил Министерство, Федерацию за создание условий для тщательной подготовки к чемпионату.
 
После этого министр культуры и спорта наградила тренеров и боксеров, выполнивших звания заслуженного тренера Республики Казахстан и заслуженного спортсмена Республики Казахстан в соответствии с нормами и требованиями присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий победителям и призерам чемпионата мира.
 
Напомним, в Белграде боксер Темиртас Жусупов одержал победу в категории до 48 килограммов. В решающем поединке ему противостоял представитель Таиланда Вуттичай Юрачай. Боксер Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана младший сержант Сакен Бибосынов в весовой категории до 51 килограмма сразился с американцем Роско Хиллом и выиграл единогласным решением судей.
 

Комментарии

новости по теме

Назначены новый главный тренер по тяжелой атлетике и спортивный омбудсмен

07.11.2021, 14:59 41284
Назначены новый главный тренер по тяжелой атлетике и спортивный омбудсмен
Фото: Michal Jarmoluk from Pixabay
НУР-СУЛТАН. 7 НОЯБРЯ - Новым главным тренером Казахстана по тяжелой атлетике назначен Даурен Бекмуханбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом стало известно на заседании тренерского совета с участием Национального олимпийского комитета. Как сообщили в Министерстве культуры и спорта, на заседании Даурена Бекмуханбетова избрали главным тренером сборной Казахстана по тяжелой атлетике, который сформирует новый состав тренерского штаба. За него проголосовало подавляющее большинство тренерского совета.
 
Глава профильного министерства Актоты Раимкулова выразила присутствующим тренерам свою признательность за неоценимый вклад в развитие казахстанского спорта.
 
Кроме того, Раимкулова назначила омбудсменом по спорту Ислама Байрамукова - известного казахстанского борца вольного стиля, заслуженного мастера спорта Республики Казахстан, серебряного призёра Олимпиады-2000 в Сиднее. Причиной стало растущее количество обращений о несправедливости в спорте и выявлении подтверждающих фактов
 
Основной причиной новых назначений послужила смерть Альберта Линдера и последовавший за этим ряд событий. Решающим же поводом принятия кардинальных мер стали многочисленные обращения со стороны спортсменов, тренеров, а также родственников Альберта Линдера.
 
После вмешательства министра были выявлены грубейшие нарушения со стороны тренерского штаба, были отстранены главный тренер сборной Бахыт Ахметовстарший тренер Сергей Седов и другие.
 

Второе "золото" принёс сборной Казахстана армейский спортсмен

07.11.2021, 10:48 49357
Второе "золото" принёс сборной Казахстана армейский спортсмен
Фото: МО РК
БЕЛГРАД. 7 НОЯБРЯ - Боксер Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана младший сержант Сакен Бибосынов выступил в финале чемпионата мира-2021 по боксу в Белграде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, в весовой категории до 51 килограмма армеец сразился с американцем Роско Хиллом и выиграл единогласным решением судей со счетом 5:0.
 
Таким образом, Бибосынов завоевал второе "золото" чемпионата мира по боксу в составе сборной Казахстана. Чемпион мира посвятил свою победу 30-летию Независимости Казахстана.
 
Младший сержант Сакен Бибосынов стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио-2020.
 
Ранее "золото" чемпионата завоевал армеец Темиртас Жусупов. С серебряной наградой мировое первенство завершил солдат ЦСК рядовой Махмуд Сабырхан.
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил призеров ЧМ по боксу в Twitter.
 

Поздравляю Темиртаса Жусупова и Сакена Бибосынова, завоевавших "золото", Махмуда Сабырхана и Серика Темиржанова, ставших серебряными призерами, и капитана национальной сборной Аблайхана Жусупова, занявшего третье место на чемпионате мира по боксу! Желаю успехов нашим боксерам!"

 

Темиртас Жусупов выиграл золотую медаль чемпионата мира по боксу

06.11.2021, 11:03 64261
Темиртас Жусупов выиграл золотую медаль чемпионата мира по боксу
БЕЛГРАД. 6 НОЯБРЯ - В Белграде боксер Темиртас Жусупов одержал победу в категории до 48 килограммов. В решающем поединке ему противостоял представитель Таиланда Вуттичай Юрачай, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Как и ожидалось, конкуренция во встрече была высокой. Это показал первый раунд, который получился достаточно ровным. Оба боксера атаковали, имели успех и забирали отдельные эпизоды. Однако небольшой перевес был в сторону Темиртаса", - сообщает olympic.kz.

 
Во втором Жусупов уже доминировал. Он полностью забрал трехминутку, вырвавшись вперед. До "золота" оставалось только грамотно поработать в заключительном раунде.
 
Казахстанский боксер показал класс, отправив оппонента в нокдаун и уверенно забрал золото.
 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов