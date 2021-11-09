Раимкулова наградила тренеров и боксеров

Фото: пресс-служба МКС РК
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова приняла победителей, призеров XXI чемпионата мира по боксу, который прошел в Белграде - столице Сербии, и их личных тренеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Министр отметила несколько значимых событий, сообщает пресс-служба МКС.
Казахстан как независимое государство постоянно участвует в чемпионатах мира по боксу с 1993 года. На 15 чемпионатах мира наши мастера кожаных перчаток завоевали 51 медаль. Из них 14 золотых, 15 серебряных, 22 бронзовых. В Сербии мы опередили США по количеству медалей и поднялись в общем зачете на третье место после Кубы и России. Это говорит о том, что мы являемся одним из ведущих государств мира по боксу. Надеюсь, что и в дальнейшем, благодаря кропотливому труду, наши спортсмены покажут высокие результаты в международных соревнованиях", - сказала министр.
Кроме того, Актоты Раимкулова отметила, что все наши боксеры боролись на ринге изо всех сил и яркими поединками завоевали высокую оценку болельщиков.
Вы продемонстрировали свое высокое мастерство в этом чемпионате. В каждом поединке вы проявляли большую волю к победе. За каждой большой победой, наряду с упорством спортсмена, стоит упорный тренерский труд. Хочу сказать отдельное спасибо нашему тренерскому составу. Пусть боксеры оправдают ваши ожидания", - сказала министр.
В ходе встречи капитан национальной сборной Аблайхан Жусупов поблагодарил Министерство, Федерацию за создание условий для тщательной подготовки к чемпионату.
После этого министр культуры и спорта наградила тренеров и боксеров, выполнивших звания заслуженного тренера Республики Казахстан и заслуженного спортсмена Республики Казахстан в соответствии с нормами и требованиями присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий победителям и призерам чемпионата мира.
Напомним, в Белграде боксер Темиртас Жусупов одержал победу в категории до 48 килограммов. В решающем поединке ему противостоял представитель Таиланда Вуттичай Юрачай. Боксер Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана младший сержант Сакен Бибосынов в весовой категории до 51 килограмма сразился с американцем Роско Хиллом и выиграл единогласным решением судей.