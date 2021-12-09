Казахстанец Арли Чонтей завоевал золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике

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НУР-СУЛТАН. 21 НОЯБРЯ - Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы одержал победу над экс-чемпионом мира из Франции Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как пишут Vesti.kz , поединок казахстанца против французского спортсмена стал частью андеркарта вечера бокса от Top Rank в Лас-Вегасе. Он был рассчитан на десять раундов.

В третьем раунде Алимханулы после серии ударов отправил бывшего чемпиона в нокдаун. После этого он продолжил одностороннее избиение соперника. Н'Дам умудрился продержаться до восьмого раунда, в котором рефери остановил-таки бой.

Эта победа для непобежденного казахстанца стала 11-й в профи и седьмой досрочной. Н'Дам же проиграл в шестой раз при 38 выигрышах.

Алимханулы защитил свой пояс WBO Global. Также он владеет титулом WBC Continental.