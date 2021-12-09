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Казахстанец Арли Чонтей завоевал золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике

08.12.2021, 13:25 24247
Казахстанец Арли Чонтей завоевал золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике
Фото:Olympic.kz
ТАШКЕНТ. 8 ДЕКАБРЯ - Казахстанец Арли Чонтей завоевал золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике. Штангист реализовал все шесть подходов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Ташкенте стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике. Штангист Арли Чонтей завоевал золотую награду в категории до 55 килограммов, сообщает Olympic.kz.
 

В рывке Чонтей поднял 118 килограммов. В толчке казахстанский штангист показал 142 килограмма. В сумме же Чонтей взял 260 килограммов, что и принесло ему первое место Второе место осталось за Тадой Сомбунуаном из Таиланда - 256 (115+141) килограммов. Болгарин Ангел Русев финишировал третьим с результатом 254 (110+144) килограмма", - сказано на сайте Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.


 

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Смерть Альберта Линдера: дело о доведении до самоубийства закрыто

09.12.2021, 16:51 4105
Смерть Альберта Линдера: дело о доведении до самоубийства закрыто
Фото: prosports.kz
АЛМАТЫ. 9 ДЕКАБРЯ - Полиция закрыла уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", открытое после смерти тяжелоатлета Альберта Линдера, за отсутствием состава престпупления, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом мама погибшего спортсмена сообщила в интервью агентству Sputnik Казахстан.
 

Уведомление о закрытии дела я получила 19 ноября. Они тянули более двух месяцев и в конце прислали бумагу. Я позвонила следователю, спросила, почему документы, которые я предоставляла о клевете, не рассматривали. Он сказал, что согласует. До сих пор согласовывает", - рассказала Наталья Линдер корреспонденту агентства. 

 
По ее словам, в рамках дела свои показания дали бронзовые олимпийские призеры - Карина Горичева и Игорь Сон, а также бронзовый призер чемпионата мира 2013 года Зелимхан Абубакаров. Кроме того, была проведена очная ставка с бывшим старшим тренером сборной Сергеем Седовым.
 

На очной ставке задавали вопросы, какая лаборатория проводила допинг-контроль, откуда он узнал, что у Альберта был "грязный" результат. Седов ответил, что Альберт сам сказал об этом. Также он сказал, что контроль был не официальный, но не помнит, какая лаборатория брала тесты у Альберта", - пояснила Наталья Линдер.

 
Она сообщила, что сегодня написала заявление по статье "Клевета", поскольку в сентябре в интервью телеканалу КТК Седов заявил, что проблемы у Альберта начались с допинг-теста перед Олимпиадой в Рио.
 

Сергей Седов, тренер Альберта, после смерти Альберта дал интервью СМИ. Он сказал, что результаты четырех допинг-контролей моего сына были чистые, пятый оказался "грязным". Там он рассказывает, как приезжает допинговая компания, дает баночки, заполняются документы. Потом мы узнаем, что Альберт проходил 29 допинг-контролей, все они были чистые. По этому факту я написала заявление, хотя и до этого все документы предоставляла полиции", - отметила мама тяжелоатлета.

 
Между тем, в документе от Национального антидопингового центра говорится, что с 2013 по 2018 год Альберт Линдер сдал 29 проб - и все они были чистыми.
 
Напомним, о смерти казахстанского тяжелоатлета, которому было всего 24 года, стало известно 17 сентября. В тот же день полиция возбудила уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса "Доведение до самоубийства". 

После смерти Линдера казахстанские тяжелоатлеты заявили о тяжелой психологической обстановке в федерации. Спортсмены Михаил Макеев и Фархат Самарханов выбросили свои медали.  

После публичного заявления о проблемах в тяжелой атлетике спортсменам стали поступать угрозы.    

Федерация тяжелой атлетики РК после заявлений спортсменов инициировала создание комиссии, в состав которой вошли эксперты и ветераны спорта. Было принято решение отстранить от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК Сергея Седова до выяснения обстоятельств.  

Также от должности главного тренера национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике был отстранен Бахыт Ахметов.




 

Казахстанский боксер-средневес одержал победу над экс-чемпионом мира

21.11.2021, 12:21 228745
Казахстанский боксер-средневес одержал победу над экс-чемпионом мира
Фото: sports.kz
НУР-СУЛТАН. 21 НОЯБРЯ - Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы одержал победу над экс-чемпионом мира из Франции Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пишут Vesti.kz, поединок казахстанца против французского спортсмена стал частью андеркарта вечера бокса от Top Rank в Лас-Вегасе. Он был рассчитан на десять раундов.
 
В третьем раунде Алимханулы после серии ударов отправил бывшего чемпиона в нокдаун. После этого он продолжил одностороннее избиение соперника. Н'Дам умудрился продержаться до восьмого раунда, в котором рефери остановил-таки бой. 
 
Эта победа для непобежденного казахстанца стала 11-й в профи и седьмой досрочной. Н'Дам же проиграл в шестой раз при 38 выигрышах.
 
Алимханулы защитил свой пояс WBO Global. Также он владеет титулом WBC Continental.
 
 

Депутат предлагает отменить госфинансирование футбола в Казахстане

17.11.2021, 14:43 266248
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Мажилисмен Казыбек Иса предлагает отменить госфинансирование футбола в Казахстане. По мнению депутата, народное достояние тратится не на развитие казахстанского футбола, а на обогащение иностранных футболистов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За последние годы областные акиматы выделили профклубам немало средств - 111 миллиардов тенге. Если добавить сюда средства, выделенные на федерацию спонсорами и из республиканского бюджета, УЕФА, "Самрук-Казына" и так далее, - не счесть. Нет официальных данных", - сообщил депутат в депзапросе на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.

 
По его мнению, несмотря на потраченные миллиарды, казахстанский футбол не показывает хороших результатов. По рейтингу ФИФА сейчас Казахстан занимает 125-е место, в то время как Кыргызстан, футбольный бюджет которого самый низкий в СНГ, находится на 96-м месте, сообщил депутат. 
 

За 30 лет Казахстан построил только один стадион. А Узбекистан, футбольный бюджет которого почти в два раза меньше, чем у нас, построил 10 современных стадионов", - заявил Иса. 

 
По словам мажилисмена, ни один из казахстанских клубов не входит в мировой рейтинг топ-100, а находятся в конце топ-200. И ни один из футболистов по трансфертной стоимости не входит в топ-500 лучших футболистов. 
 

Значит, мы вливаем в футбол огромные средства населения, чтобы опозориться. Поэтому необходимо перестать разбрасывать миллиарды на футбол, где не могут забить гол, а только умеют пользоваться народными деньгами, прекратить тратить на них деньги", - заявил депутат.

 
Иса предлагает приватизировать футбольные клубы и прекратить их госфинансирование. 
 

В мире профессиональный спорт не может сидеть на шее государства. Госсредства должны направляться на детско-юношеские школы, развитие футбольных школ, подготовку детских тренеров. Надо создавать условия для талантливых детей в селах. Нужно строить небольшие бесплатные спортивные залы. Тренерам нужно платить достойную зарплату наравне с педагогами", - подчеркнул депутат.

 
Он также считает, что народу должен быть предоставлен отчет средств, выделенных государством на футбольную отрасль. 
 

Сколько средств из бюджета ежегодно выделяется профессиональным футболистам? Сколько ежегодно выделяется Казахстанской федерации футбола от УЕФА? Народ должен знать, сколько средств ежегодно выделяется и куда направляются из Фонда поддержки индустрии туризма и спорта", - резюмировал мажилисмен.


Ранее сообщалось, что Антикор расследует дело о хищении средств в футбольном клубе "Астана". Согласно сведениям, опубликованным в одном из telegram-каналов, деньги похищались с 2018 по 2021 год путем составления фиктивных агентских договоров.
 

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