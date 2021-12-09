Казахстанец Арли Чонтей завоевал золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике

НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Мажилисмен Казыбек Иса предлагает отменить госфинансирование футбола в Казахстане. По мнению депутата, народное достояние тратится не на развитие казахстанского футбола, а на обогащение иностранных футболистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За последние годы областные акиматы выделили профклубам немало средств - 111 миллиардов тенге. Если добавить сюда средства, выделенные на федерацию спонсорами и из республиканского бюджета, УЕФА, "Самрук-Казына" и так далее, - не счесть. Нет официальных данных", - сообщил депутат в депзапросе на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.
По его мнению, несмотря на потраченные миллиарды, казахстанский футбол не показывает хороших результатов. По рейтингу ФИФА сейчас Казахстан занимает 125-е место, в то время как Кыргызстан, футбольный бюджет которого самый низкий в СНГ, находится на 96-м месте, сообщил депутат.
За 30 лет Казахстан построил только один стадион. А Узбекистан, футбольный бюджет которого почти в два раза меньше, чем у нас, построил 10 современных стадионов", - заявил Иса.
По словам мажилисмена, ни один из казахстанских клубов не входит в мировой рейтинг топ-100, а находятся в конце топ-200. И ни один из футболистов по трансфертной стоимости не входит в топ-500 лучших футболистов.
Значит, мы вливаем в футбол огромные средства населения, чтобы опозориться. Поэтому необходимо перестать разбрасывать миллиарды на футбол, где не могут забить гол, а только умеют пользоваться народными деньгами, прекратить тратить на них деньги", - заявил депутат.
Иса предлагает приватизировать футбольные клубы и прекратить их госфинансирование.
В мире профессиональный спорт не может сидеть на шее государства. Госсредства должны направляться на детско-юношеские школы, развитие футбольных школ, подготовку детских тренеров. Надо создавать условия для талантливых детей в селах. Нужно строить небольшие бесплатные спортивные залы. Тренерам нужно платить достойную зарплату наравне с педагогами", - подчеркнул депутат.
Он также считает, что народу должен быть предоставлен отчет средств, выделенных государством на футбольную отрасль.
Сколько средств из бюджета ежегодно выделяется профессиональным футболистам? Сколько ежегодно выделяется Казахстанской федерации футбола от УЕФА? Народ должен знать, сколько средств ежегодно выделяется и куда направляются из Фонда поддержки индустрии туризма и спорта", - резюмировал мажилисмен.